作者指出，228事件雖獲得平反，但只見受害者，卻不見加害者及真相，德國徹底進行轉型正義的經驗可作為台灣的借鏡！示意圖／Pixabay 、公視新聞，民報合成

德國記者作家史坦格談轉型正義：「隱瞞黑歷史，社會不健康!」史坦格被問及轉型正義議題，直接了當地表示，懲罰加害者是必要且重要的一件事，不僅是展現對受害者的尊重，同時也是正視真相，不該做的事就是不該做，並稱「暗藏一絲歷史汙點，都不利於社會健康」。

台灣轉型正義被刻意遺忘的歷史

台灣的轉型正義，受害者沒有知道真相權利？228是台灣巨大傷痕與禁忌，曾經被刻意遺忘的歷史。人民期待政府落實轉型正義，終於盼到228事件獲得平反，只見受害者，卻不見加害者，真相為何？當公權力可以任意扭曲、濫用，變成迫害人民的暴力，是成何等可怕的災難。1987年7月15日宣布解嚴，打造民主自由的台灣，但是政治整肅絕跡了嗎？由威權時代檢肅匪諜遺毒的獎金陋習根除了嗎？威權時代的政治整肅，不外刑求坐牢沒收財產，如今雖已解嚴，但卻延續其系統性的侵權行為，如濫課稅迫害人權，也須一併轉型正義!

轉型正義還受到時效限制 真是開民主倒車

學者專家對近期立法院通過之「稅捐稽徵法第 28 條」修正案提出質疑，認為明顯有牴觸納稅者權利保護法之虞。其中有些內容將可能大大影響你我的賦稅人權，到底實際的修法內容是如何？對我們又會造成哪些影響呢？政府課錯稅原本退還沒有期限，現在改為15年期限，等於是有錯故意拖15年，老百姓會被拖死！國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰認為，「退稅請求權」之性質，為公法上請求權，屬於納稅者之實體權利，在納稅者權利保護法施行後，關於納稅者權益之稅捐事件，均應優先適用納稅者權利保護法。

學者稱為「法稅228」的太極門事件同樣是時代悲劇，以假證據、假證人製造假案，台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍從歷史角度評論，台灣自228以來，公權力變成是統治工具，殘害人民的刀與叉。他指出1219太極門案為假案，當時背景是無中生有，主觀是要滅門，證據是陷構，變成政治假案、刑案的假案、稅案的假案。

德國轉型正義的啟示

德國在二戰之後，開啟追查納粹暴行，但當時對許多納粹同路人，無不希望埋藏這段黑歷史，免去遭受譴責和刑罰，而讓德國能夠徹底進行轉型正義的功臣，則是身為同志的猶太裔檢察總長鮑爾（Fritz Bauer），他無懼被貼上「復仇者」標籤，堅持嚴懲納粹黨羽，並在1963年法蘭克福審判（Frankfurt Auschwitz trials）中，確立「服從指示」和「未親手殺人」不再是洗清罪責的藉口。找出加害者不是為了報復，德國96歲婦人佛希納（Irmgard Furchner）因為過去曾在納粹集中營中擔任秘書，被指控犯下與種族屠殺相關的罪行，她選擇逃亡，最後仍被警方捕回。另一名100歲的老年男子，因為在柏林附近的薩克森豪森集中營（Sachsenhausen camp）擔任警衛，也接受德國法院的審判。

史坦格引述德國法學家拉德布魯赫（Gustav Radbruch）的論點，強調「納粹犯下的惡行，當時都是依據納粹法規執行，被認為『合法』，但轉型正義是建立大眾集體意識，認知『惡法非法』」。找出加害者不是為了報復，德國不只針對黨產做處理，針對前共產黨公務員，德國也訂定《除垢法》，全數開除，經過調查後沒有重大罪行紀錄，才能回聘。影響體制內工作者的做法在德國遇到不少反彈，但堅持正義才會看到希望，這樣的經驗能讓台灣更深入考量，而非迴避問題：「我們選擇被害人領取賠償金對加害人什麼都不追究，很少人做相關的研究，很少人談除垢，但不碰加害者議題真的是好的嗎？」

筆者呼籲，平反無限期，德國的經驗可借鏡！