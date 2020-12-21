2020.12.16美國在台協會處長酈英傑（左１）一行人拜會台中市長盧秀燕（右１）未料，盧秀燕不僅當面表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，還突襲，AIT原與中市府議定會面全程不公開，然而現場卻出現許多媒體，中市府事後說法則與AIT不同，雙方各執一詞，引發議論。。圖／擷自台中市政府新聞局

蘇偉碩於21日赴美國在台協會商討萊豬問題，只是吃了閉門羹，因而在美國在台協會前面對群眾陳述萊克多巴胺之害。蘇偉碩與政客不同，他沒有為政治服務，在馬英九執政年代，他反萊牛，蔡英文執政時期則反萊豬，沒有當政黨的打手。他雖然自己承認誤用萊克多巴胺的資料，然而對反萊信念相當堅持，不會因為政黨輪替而改變自己的說詞。只是他找美國在台協會陳情，似乎找錯對象，萊豬問題錯不在美國，他們自己也吃，出口當然有正當性。

藍營政客將萊豬當作鬥爭的議題，盧秀燕就作了一場秀，不過蘇偉碩與盧秀燕完全不同，他不是作秀。美國在台協會處長酈英傑日前到台中市政府拜會台中市長盧秀燕，未料，盧秀燕不僅當面表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，還突襲，AIT原與中市府議定會面全程不公開，然而現場卻出現許多媒體，中市府事後說法則與AIT不同，雙方各執一詞，引發議論。

盧秀燕的動作，遭綠營民代批評是「突襲」。中國國民黨主席江啟臣則在臉書反批，蔡總統8月28日宣布用行政命令開放萊豬，才是對台灣人民健康發動突襲。依江啟臣的說詞，執政者所發布的行政命令都是「突襲」，因為每一位執政者都直接發布，不可能先與江啟臣協商。

政治人物不應該將友邦外交人員變成作秀工具

外交人員的會商，常會談到外交機密，怎麼可能每一場都通知記者？盧秀燕根本不是抱著與外交人員會談的心態，而是在作秀，這是政治人物常會發生的事。台灣政壇本來就充滿鬥爭與作秀，她不應該將友邦的外交人員變成自己作秀的工具。最妙的是她對美國在台協會的處長表示，若對方要求清場，她會立刻照辦，外交人員怎麼可能要求清場？真的佔了便宜又賣乖。

盧秀燕要作秀之前，應該先表態一下，以前馬英九進口萊牛時，她是否反對過，當時若反對，那就與蘇偉碩一樣，認定萊克多巴胺對人體有害，為台灣人的健康而爭，完全站得住腳。若是當年支持萊牛，目前卻反萊豬，不覺得自己人格有缺陷嗎？台灣人的眼睛真的有問題嗎？昨是今非是人格有瑕疵，選民應該將這種政客淘汰。

蘇偉碩當然與那些政客不同，認定萊克多巴胺有害健康，因而堅持反對，無論其立論對或錯，其人格是值得稱讚，因為他沒有為任何人格有缺陷的政客背書。然而他所走的方向錯誤，他可以向國內任何政客抗爭，就是不能對美國，因為他們沒有錯。生產者當然會促銷，買不買由消費者自己決定，自己政府開放進口，卻怪出口的國家，方向錯誤。

美國生產萊豬，吃萊豬，輸出萊豬，何錯之有？若他們自己不吃，只給台灣人吃，台灣人還有抗議的餘地。目前台灣的政客自己在鬥爭，應該自己解決，為何要扯上美國？



作者指出，藍營政客將萊豬當作鬥爭的議題，盧秀燕（右）就作了一場秀，不過蘇偉碩（左）與盧秀燕完全不同，他不是作秀。圖／擷自台中市政府新聞網站、公視新聞影片，民報合成