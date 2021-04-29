配置有負壓隔離醫療設備的4000噸級海巡署「嘉義艦」船艦舷側海巡署R.O.C. COAST GUARD的上方首度寫上「TAIWAN」字樣。

配置有負壓隔離醫療設備的4000噸級海巡署「嘉義艦」，今29日(四由台船交艦，台船董事長鄭文龍指出，本型艦醫療規格相當於野戰醫院等級，全艦亦可做為醫療救護船，執行人道救援任務。

尤值一提的是，新造船艦舷側在海巡署R.O.C. COAST GUARD的上方首度寫上「TAIWAN」字樣。蔡英文總統表示，這不僅能更清楚的辨識，也代表中華民國台灣展現捍衛藍色國土的決心。

正當政府積極推動防疫政策，台船董事長鄭文龍指出本型艦配備精良專業醫療設備，設置負壓隔離病房及醫療手術室，原一般病床均亦可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護海巡同仁執勤健康安全。甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上人道救援能量有極大助益。

海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮今在台船高雄廠舉行，總統蔡英文、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、海洋委員會主委李仲威、退輔會主委馮世寬、高雄市長陳其邁、海巡署署長周美伍嘉賓與會。

蔡總統表示，這是她本月第二次來到台船，兩周前是海軍一艘萬噸級的運輸艦下水，今是海巡署第1艘4000噸級的巡防艦嘉義艦的交船及第2艘新竹艦下水命名，都代表政府落實國艦國造，強化國防自主的政策的具體信心與決心，她再次向台船鄭董事長及全體人員致敬，讓台灣國防自主再邁前一步。

隨著嘉義艦的交船及後續新竹艦，在實行各種勤務都能更有力量也更安全，上月台美雙方簽署設立海巡工作小組備忘錄，在保護海洋資源、打擊非法、緝私及取締越域漁船事務上，同時肩負深化國際合作的任務，

台船董事長鄭文隆表示，台船公司全體員工很感謝政府的國艦國造政策，讓台船能在造船業大蕭條中繼續成長，展望未來，國艦國造將是台船業務的主要來源，而國艦業務在今年已佔台船年營收的60%以上，台船已和國艦國造政策有著密不可分的關係。

台船公司很榮幸為海巡署承造四艘嘉義級的巡防艦，這是繼109年6月2日嘉義艦命名後，再度舉辦海巡署嘉義級巡防艦交船暨命名典禮。此型的嘉義級巡防艦，滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬。並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可以作為海巡弟兄姊妹在海上執行任務時倚賴的重要配備。

嘉義級巡防艦第2艘「新竹艦」依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」得名。海巡署考量待選地名中位置最北，並鄰近配置北部地區機動海巡隊，因此命名為「新竹艦」。本系列船艦主要裝備，除了主推進系統外、較特別的有前後輔助側推進器以及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖，海巡署的人員經常要在惡劣天候出海執行勤務，而本型艦這些特殊的設計，可以協助改善大浪中的辛苦任務。

海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮是台船公司為海巡署造艦的重要成果展現，台船公司也將積極配合我國「向海致敬」政策，鼓勵國人「淨海」、「知海」、「近海」以及「進海」以及製造更多優良性能的艦艇支援海巡署，執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務，有效捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產安全。