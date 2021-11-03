新聞標題【民報】十分鐘知天下 2021/11/3
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十分鐘知天下 2021/11/3

福和觀點

 2021-11-03 09:40
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

阿富汗伊斯蘭國攻擊喀布爾Sardar Mohammad Daud Khan醫院，25死50傷。

衣索比亞因應提格雷軍步步進逼，宣布戒嚴六個月。

美國中情局長 William Burns罕見訪俄討論美俄關係。

衛星顯示中國船隻又進犯菲律賓牛軛礁。

印太

日本

波音出貨日本訂購4架中的首架KC-46飛馬空中加油機，使日本成為美國以外首個擁有該機的國家。

南韓

與美國1日開始「警惕王牌」聯合空軍軍事演習。

北韓

南韓與美國討論給予北韓人道支援。

中國

商務部網站1日晚間發布《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，要求家庭儲備一定數量的生活必需品，以滿足日常生活和突發事件的需要。

印度

英國與印度計畫連結世界電網以加速綠能轉型。

澳洲

批准加入RECP。

印尼

塔寧巴群島外海發生規模5.8地震。

菲律賓

衛星顯示中國船隻又進犯牛軛礁。

越南

計畫2028年破土興建自何內到胡志明市總長1500公里縱貫高速鐵路。

泰國

阿斯特捷利康10月出貨1050萬劑疫苗予泰國，泰國廠產能增加1/5，自每批58萬劑增加至70萬劑。

緬甸

前美國大使Bill Richardson會見軍政府領袖敏昂萊討論疫情。

塔吉克

160萬人民入境俄國工作，超過1/5人口。2019年塔吉克外勞自俄國匯入26億美元，是塔吉克所有出口所得的3倍。

巴基斯坦

將釋放伊斯蘭組織「我是現今巴基斯坦」先前被捕的2000人，並允許其參選，交換結束暴力抗爭。

重啟阿富汗邊界查曼隘口。

阿富汗

伊斯蘭國攻擊喀布爾Sardar Mohammad Daud Khan醫院，25死50傷。

塔利班宣布禁止使用外國貨幣。

歐俄

歐盟

於COP26大會上宣布斥資10億歐元資助全球森林金融承諾。

英國

遭法國羈押漁船船主稱船隻仍被扣押。

法國

控訴澳洲對潛艇合約說謊且未道歉。

德國

2021年能源消耗預期增加3%，碳排放增4%。

俄羅斯

美國中情局長 William Burns罕見訪俄討論美俄關係。

於黑海海軍演習，並譴責美國2軍艦接近。

西班牙

接受歐盟智慧財產權法，允許第三方線上新聞平台直接與內容提供者談授權，Google News將可回到西班牙。

烏克蘭

國防部長辭職。

捷克

執政聯盟表示新任捷克政府4年任期將不推動採用歐元，雖然執政聯盟各黨部反對最終使用歐元，但表示不是執政優先項目。

荷蘭

疫情嚴重規定重新帶上口罩。

挪威

預計年底前新增41億度發電量的風能與水力發電。目前興建中計畫總計55億度發電量。

羅馬尼亞

因預期將無法通過，組閣的自由黨取消內閣信任投票，繼續協商。

美洲

美國

與歐盟在COP26氣候大會上提出全球甲烷承諾，希望2030年減少簽約國甲烷排放30%，100多國簽署，俄、中、印度、伊朗不簽署。

加拿大

9月新移民高達4.5萬人。

巴西

COP26氣候大會上100國簽署反濫伐森林承諾，巴西、阿根廷、玻利維亞、委內瑞拉缺席。

智利

烏克蘭與智利談自由貿易協定。

維多利亞發生貨運列車遭攻擊出軌並焚燒事件，該地因馬普切原住民抗爭已進入戒嚴。

亞非

以色列

英國首相強生向以色列道歉，因未能妥善處理其能源部長乘輪椅出席COP26大會問題。

沙烏地阿拉伯

黎巴嫩呼籲沙國對話已緩和外交危機。

阿拉伯聯合大公國

與美國於COP26大會上提出40億美元資助對抗氣候變遷的農業。

巴林

外長敦促國民立即離開黎巴嫩。

葉門

召回駐黎巴嫩大使。

黎巴嫩

英文媒體每日星報倒閉。

衣索比亞

因應提格雷軍步步進逼，宣布戒嚴六個月。

南非

美國、歐盟、英德法出資總值85億美元協助男非脫離燃煤。

南蘇丹

貨機墜毀5死。

中非共和國

聯合國指控中非共和國總統衛隊向無武裝埃及維和部隊開火造成10傷。

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