●印太●歐俄●美洲●亞非●
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每日國際焦點
阿富汗伊斯蘭國攻擊喀布爾Sardar Mohammad Daud Khan醫院，25死50傷。
衣索比亞因應提格雷軍步步進逼，宣布戒嚴六個月。
美國中情局長 William Burns罕見訪俄討論美俄關係。
衛星顯示中國船隻又進犯菲律賓牛軛礁。
日本
波音出貨日本訂購4架中的首架KC-46飛馬空中加油機，使日本成為美國以外首個擁有該機的國家。
南韓
與美國1日開始「警惕王牌」聯合空軍軍事演習。
北韓
南韓與美國討論給予北韓人道支援。
中國
商務部網站1日晚間發布《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，要求家庭儲備一定數量的生活必需品，以滿足日常生活和突發事件的需要。
印度
英國與印度計畫連結世界電網以加速綠能轉型。
澳洲
批准加入RECP。
印尼
塔寧巴群島外海發生規模5.8地震。
菲律賓
衛星顯示中國船隻又進犯牛軛礁。
越南
計畫2028年破土興建自何內到胡志明市總長1500公里縱貫高速鐵路。
泰國
阿斯特捷利康10月出貨1050萬劑疫苗予泰國，泰國廠產能增加1/5，自每批58萬劑增加至70萬劑。
緬甸
前美國大使Bill Richardson會見軍政府領袖敏昂萊討論疫情。
塔吉克
160萬人民入境俄國工作，超過1/5人口。2019年塔吉克外勞自俄國匯入26億美元，是塔吉克所有出口所得的3倍。
巴基斯坦
將釋放伊斯蘭組織「我是現今巴基斯坦」先前被捕的2000人，並允許其參選，交換結束暴力抗爭。
重啟阿富汗邊界查曼隘口。
阿富汗
伊斯蘭國攻擊喀布爾Sardar Mohammad Daud Khan醫院，25死50傷。
塔利班宣布禁止使用外國貨幣。
歐盟
於COP26大會上宣布斥資10億歐元資助全球森林金融承諾。
英國
遭法國羈押漁船船主稱船隻仍被扣押。
法國
控訴澳洲對潛艇合約說謊且未道歉。
德國
2021年能源消耗預期增加3%，碳排放增4%。
俄羅斯
美國中情局長 William Burns罕見訪俄討論美俄關係。
於黑海海軍演習，並譴責美國2軍艦接近。
西班牙
接受歐盟智慧財產權法，允許第三方線上新聞平台直接與內容提供者談授權，Google News將可回到西班牙。
烏克蘭
國防部長辭職。
捷克
執政聯盟表示新任捷克政府4年任期將不推動採用歐元，雖然執政聯盟各黨部反對最終使用歐元，但表示不是執政優先項目。
荷蘭
疫情嚴重規定重新帶上口罩。
挪威
預計年底前新增41億度發電量的風能與水力發電。目前興建中計畫總計55億度發電量。
羅馬尼亞
因預期將無法通過，組閣的自由黨取消內閣信任投票，繼續協商。
美國
與歐盟在COP26氣候大會上提出全球甲烷承諾，希望2030年減少簽約國甲烷排放30%，100多國簽署，俄、中、印度、伊朗不簽署。
加拿大
9月新移民高達4.5萬人。
巴西
COP26氣候大會上100國簽署反濫伐森林承諾，巴西、阿根廷、玻利維亞、委內瑞拉缺席。
智利
烏克蘭與智利談自由貿易協定。
維多利亞發生貨運列車遭攻擊出軌並焚燒事件，該地因馬普切原住民抗爭已進入戒嚴。
以色列
英國首相強生向以色列道歉，因未能妥善處理其能源部長乘輪椅出席COP26大會問題。
沙烏地阿拉伯
黎巴嫩呼籲沙國對話已緩和外交危機。
阿拉伯聯合大公國
與美國於COP26大會上提出40億美元資助對抗氣候變遷的農業。
巴林
外長敦促國民立即離開黎巴嫩。
葉門
召回駐黎巴嫩大使。
黎巴嫩
英文媒體每日星報倒閉。
衣索比亞
因應提格雷軍步步進逼，宣布戒嚴六個月。
南非
美國、歐盟、英德法出資總值85億美元協助男非脫離燃煤。
南蘇丹
貨機墜毀5死。
中非共和國
聯合國指控中非共和國總統衛隊向無武裝埃及維和部隊開火造成10傷。
福和會官方網頁：www.fratwn.org