由六福集團主辦的「2020圓夢公益日」於12月19日在六福村主題遊樂園盛大舉行。致力台灣弱勢家庭的關懷工作的安得烈慈善協會受邀參加活動，今年計有1,164位的孩童及家長一起受邀入園，瞭解生態、認識動物、遊園同樂，讓孩子和家人們留下美好的記憶，成為一份最棒的聖誕禮物！

六福集團連續十年，在聖誕節期邀請來自全台各地的弱勢孩童到遊樂園，今年安得烈慈善協會首次與六福集團合作，安排來自台北、新北、桃園、新竹、苗栗、南投、台中七個縣市的關懷家庭。參加活動的孩子們充滿興奮和期待與其他人討論著遊玩的規劃。許多家長都笑著表示，從知道受邀遊園的那天起，小朋友就時常和家長討論，想要認識什麼動物，想要參觀那一個主題遊樂區或玩那一項遊樂設施，心情興奮無比。

2020圓夢公益日在莊福文教基金會莊秀石董事長、六福旅遊集團莊豐如董事長、衛福部李麗芬政務次長和安得烈慈善協會羅紹和執行長等人一起觸碰點亮希望的水晶球之下，盛大展開。莊秀石表示每個孩子心中都有座遊樂園，透過遊園的體驗，不只圓夢，更是將正面力量與希望挹注入孩子的心中。羅紹和則表示六福集團這樣的安排，讓孩子們可以和家人在聖誕前夕一起開心遊園，留下美好的回憶，就是一份最棒的聖誕禮物。



六福集團主辦的「2020圓夢公益日」於12月19日在莊福文教基金會莊秀石董事長、六福旅遊集團莊豐如董事長、衛福部李麗芬政務次長和安得烈慈善協會羅紹和執行長等人一起觸碰點亮希望的水晶球之下，2020圓夢公益日盛大展開。圖／安得烈慈善協會