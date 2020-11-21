家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福自有品牌推行多年，讓消費者不僅吃到高品質，同時也能負擔的起的價格。(圖/陳俊廷)

「自有品牌不僅要提供好的品質，同時也是要讓消費者要負擔得起的價格。」家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福自有品牌推行多年，讓消費者不僅吃到高品質，同時也能負擔的起的價格，也因為不斷的努力，顧客對於自有品牌的信任度及肯定，讓自有品牌在近兩年表現成長都近4成，今年更推出了近百支商品，希望提供不同族群更多美味的商品。

家樂福推動自有品牌商品含括各種生鮮、食品、日用品，目前共有近2000支自有品牌商品，最近跟華膳空廚共同推出的6款家樂福自有品牌冷凍調理餐，是華膳空廚第一次推出的冷凍商品，由具25年豐富的料理食品經驗國際廚師團隊精心打造。強調即使是冷凍商品仍維持著頭等艙級的美味，而且嚴格的自主管理獲得ISO 22000/HACCP認證，甫上市一個月已達300萬。

家樂福推動食物轉型，不僅希望產地到餐桌資訊透明，為消費者嚴格把關品質，其中具有價格優勢的家樂福自有品牌也一直是食物轉型的重要策略，為了讓家樂福自有品牌有更多更好選擇，家樂福陸續推出新品，不僅朝向無添加、有機、在地小農、環境永續及動物福利，更跨域跨品牌打造商品多樣性，希望透過自有品牌提供給顧客均衡健康的飲食及豐富多樣的商品選擇。

家樂福指出，過去民眾認為自有品牌多半強調價格，但是家樂福自有品牌，更重視品質與可負擔起的價格，從工廠、原料到產品層層把關，為了讓顧客用的安心，吃的放心，針對不同產品類型及風險進行不同檢測項目把關，每年超過1600次檢驗，並透過與獲得GSFI認可的食品安全驗證體系的製造商或是依家樂福標準審核通過的工廠合作，讓安心品質能夠看得見。

蘇小真總監進一步說明，儘管家樂福自有品牌層層把關，且品質不斷升級，但以價格穩定為定價策略，自有品牌比一般同品質知名品牌便宜約10-15%，消費者其實能以可負擔的價格購買。

※欲知更多詳情，可參考家樂福臉書粉絲團及家樂福網站：www.carrefour.com.tw查詢。