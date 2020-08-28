作者：馬英九應該出面說清楚，任職八年，到底和中共做了哪一些互信，雙方互信甚麼？那八年，中共有停止過武嚇嗎？有改變併吞台灣戰略嗎？有平等對待中華民國嗎？有暫停國際間打壓台灣嗎？圖／擷自馬英九臉書

言論自由也是照妖鏡，過去毛澤東假借「百花齊放」，讓右派和反共分子露出原形，大搞整風，坐實中共是假民主，台灣當然不至於如此，但是，看看百花齊放的內容，以及放言高論的紅色小丑，也可以讓國安人員警惕一下，台灣內部有多少第五縱隊潛伏，準備窩裡反，摧毀台灣。

台灣統派傾巢出動

最近有了馬英九壯膽，台灣統派已經傾巢而出，仗著言論自由，公然為匪宣傳起來，一個在2018年和紅色媒體一唱一和，替老韓造神，捲起「韓流」的「韓粉粉絲專業」，也開始不演了，收起青天白日旗，大喇喇鋪出中共大外宣的文章，為紅色黨國官員努力救災叫好，文後還加上一句，「支持偉大的共產黨」，威權時代，這種行為叫做為匪宣傳，重者槍斃。

看來，馬英九割眼袋，耍年輕，目標是為了爭取黨主席，完成「裡應外迫」，國共和謀，協助中共完成併吞台灣的大工程，否則，就無需用語言大傷國軍的士氣，給中共侵略台灣機會，這是典型對台心理戰爭。

還記得2012年，美台通過免簽入境，馬英九還因此大大宣揚自己任內美台關係最好，因而可以成功連任，沒想到8年後，美台關係變成他心頭的痛恨，如此思想大轉變，到底為何？至今還是令人丈二金鋼摸不著頭。

更糟的是，他的發言語無倫次，缺乏政治專業不打緊，對歷史更無知，過去英國《經濟學人雜誌》給他冠上BUMBLER，這個字，不只是愚笨而已，還加上沒有用，使用這種字眼對人格是很大侮辱。

但是，馬英九笨嗎？如果真笨，如何能上哈佛大學？如何可以選上總統？台灣人一半以上瞎了嗎？如果愚笨只是偽裝，那麼我們只能猜測，近日來，馬的言論不是笨，而是別有用心，如果不是別有用心，那就是另有隱情，而這個隱情，若要我猜，我只能替老馬留在香港的女兒、女婿擔心了。

馬英九說，「台灣聯美抗中，違背中台雙方互信，無端捲入大國鬥爭，把自己推上險境」，真的是這樣嗎？馬英九應該出面說清楚，你任職八年，到底和中共做了哪一些互信，雙方互信甚麼？八年來，中共有停止過武嚇嗎？有改變併吞台灣戰略嗎？有平等對待中華民國嗎？有暫停國際間打壓台灣嗎？

看看歷史吧，台灣的地理位置，使自己變成鬥爭的中心，而不是無端捲入，終戰後，國共鬥爭燒到台灣，本來支持台灣獨立的毛澤東，突然豹變，為了追殺老蔣，開始索要台灣，使台灣在戰後的「解殖運動」成為脫隊的國家，歷史真相是國民黨連累台灣，不是台灣連累國民黨，歷史上，中美兩國只有邦誼，沒有鬥爭，清帝國時期，第一個和清帝國簽屬平等條約的是美國，把賠款用在教育中國人的也是美國，戰後幫助國民黨抵抗紅色中共，也是美國，無可否認，美國國務院也有支持中共的左派，但是，國民黨被中共打敗，國民黨自己的責任比美國多一點，多虧韓戰爆發，美國從放棄國民黨政策醒過來，圍堵紅色擴張，阻擋了中共赤化台灣，否則，今天也輪不到馬英九出來選總統。馬英九今天的言論，不只是背叛蔣經國而已，只用一句，「經常說謊的人也會說真話」，刻意美化中共也會講誠信，單單這一句話，就會被小蔣槍斃，更簡單說，馬英九和他的黨羽們，正在鼓吹呼籲，「台灣不要反共的綏靖政策」。

多數支持聯美反共

台灣要不要反共？台灣民意基金會民調，過半數的人認為台灣「聯美抗中」，政策是對的。

理性一點分析，台灣是不是應該反共，取決於中共是否已經改變，這個問題美國已經找到答案，從1979年開始，美國開啟與中共接觸的和平演變政策，40年後證明，幫助中共改善經濟，發展科技，最後是一場空，因為中共不會改變獨裁專政，更不會改變對人權的迫害，以及對言論自由，思想自由壓制，簡單說，普世價值，不是中共所追求價值，統治全世界，奴隸全球，把反抗者關入集中營，才是中共的目標。

美國終於知道，中共談全球化，自己卻實施保護主義，中共談自由貿易，但是當你把錢投資進入中國，一旦要把錢匯出來，卻很困難。中共的語言就是欺騙的語言，一個幹過8年總統的人居然還沒醒過來，還相信中共的話，我只能說，哀，這樣的前總統，幸好上帝保佑，台灣還活過來了。

從現實來看，台灣不反共，立即被美國拋棄，理由很簡單，台灣選擇當敵人的朋友，所以不反共，必定將死，反過來說，台灣反共走過70年了，持續反共，會有盟國撐腰，還可以持續活下去。

台灣的地理宿命無法逃避，因為有惡霸看上你家的土地，你既然已經生活在此地，好歹，台灣人也要勇敢一次，僅一次就過了，讓中共不敢輕啟戰端，團結起來打敗中共。



2020.8.24台灣民意基金會民調。圖／擷自台灣民意基金會網站