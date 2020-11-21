「逍遙園」是日本皇族大谷光瑞於昭和15年(1940)在高雄大港埔所建。大谷光瑞也是日本真宗西本願寺第22代法主。當時在大港埔地區開發之範圍包含建築本體250坪、庭園4,000坪及佔地12,000坪的莊園別邸。這是大谷光瑞在亞洲地區橫跨四國11座別邸中在台灣的唯一一座。

「逍遙園」於11月1日重新修復開園，蔡英文總統今（11/21）日訪高雄特地前往參訪該歷史建築。

戰後，逍遙園周邊土地成為802總醫院軍官與眷屬棲身的家，名為行仁新村，2003年起民間發起逍遙園保存工作，高市府2010年登錄逍遙園為「歷史建築｣，歷時十年調查研究、修復設計、修復工程，斥資逾億修復完工。

「逍遙園」策展以七大單元為脈絡介紹逍遙園，而展示實體中，「逍遙園開園紀念瓷盤」、「大谷家徽」、1935年出版「台湾島の現在」，還有市松紋壁面及網代天井等特殊的建築工法，亦是不容錯過的觀賞熱點。

※備註「逍遙園」小檔案

「逍遙園」是日本皇族大谷光瑞伯爵在高雄大港埔所建的別莊，這是他在亞洲地區橫跨四國11座別邸中在台灣的唯一一座，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。

西元1898年，大谷光瑞與公爵女兒籌子結婚，2年後籌子的妹妹與天皇結婚，大谷光瑞成為日本天皇的襟兄弟，並被賜封為伯爵；大谷家為淨土真宗本願寺家第22世法主。大谷光瑞創建之逍遙園係以綜合教育、修行與農業推廣為宗旨，融合了多元面向與宗教藝術的文化住宅與空間場域，並包含日式傳統居室空間之建築與現代和洋折衷型態之公共空間建築；高市府於2010年1月公告登錄為歷史建築。 經調查發現，大谷光瑞當時在大港埔地區開發之範圍包含建築本體250坪、庭園4,000坪及佔地12,000坪的大谷農園，農園內師生人數約30人；戰後，逍遙園周邊土地成為802總醫院軍官與眷屬棲身的家，名為「行仁新村」；1996年，國防部眷村改建政策啟動，陸續拆除改建眷舍，使得數十多年來隱沒在眷村中的逍遙園又再度受到關注。

逍遙園產權原屬軍方的眷改用地，受限於眷改條例相關規定以及軍方對於文化資產保存業務不熟稔，以致建物相關保存維護不盡理想。為搶救保存逍遙園，市府多年來積極與軍方協商，最終透過都市計畫變更及容積調派策略，2016年市府取得逍遙園土地及建物產權，解決消遙園保存維護的困境。

逍遙園於2015年完成調查研究報告，2016年完成修復規劃設計，2017年啟動修復工程，特別採用日式祭儀進行開工，邀請西本願寺教派法盛寺福井孝尚師祝禱祈福，修復期間，邀請台日匠師進行技術交流，日本多位教授亦數度參訪關心修復進度，文化局2019年舉辦「工地見學參訪」，開放民眾導覽，進行文化資產修復環境教育。