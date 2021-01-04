人都一樣，不管黑白紅黃，基本人權價值，應該一樣，應該平等對待。人又不一樣，即使是雙胞胎，先天的DNA、後天的環境、成長過程不一樣。人不一樣，有個性，要求個人自由。

法國革命的理想世界是「自由、平等、博愛」。自由和平等有矛盾，用博愛來化解。那是不可能的任務。「博愛」非常吸引人，但常是民粹主義叫得最響亮、卻又被摧殘得最厲害的口號。人類有文字的歷史，兩、三千年來都在追求博愛的理想世界，都是緣木求魚、天方夜譚

2千多年前，東方有「大同世界」（Great Harmony）、西方有「烏托邦」（Utopia）的構想。都論述得盡善盡美，但歷經數不盡的人事滄桑，宗教、種族、領土、資源、權勢、意識型態、帝國主義戰爭，殺得昏天暗地。血流成河，先哲建構的理想世界越看越天方夜譚、越緣木求魚。

我有客家人的「硬頸」、「叛骨」DNA, 不信邪。我還是相信「天下為公、世界大同」、博愛的理想世界。

第一次世界大戰殺死了四千萬人。結果在美國、英國等民主國家推動下，成立了國際聯盟（League 0f Nations）。但接著爆發世界經濟大蕭條，讓極端種族、帝國主義的希特勒，民粹主義地侵略他國，導致第二次世界大戰，又殺死近八千萬人。

二戰後，同樣在美國、英國等民主國家推動下，成立聯合國，再度啟動全球化地球村的觀念。信息科技的第三次工業革命，把世界變得更小，加上風起雲湧的第三波民主化，地球村變成人類社會、文明發展的趨勢和願景。

但是，馬克斯的共產主義，在列寧、史大林的共產黨專制興風作浪下，和美國為首的民主世界爭霸40年，讓世界自由化、民主化的趨勢嚴重受阻。

中國天安門民主運動、東歐共產主義崩潰，卻又讓民主化、全球化的趨勢高漲，有20年的情勢大好。但俄羅斯在普丁、中國在共產黨專制統治下，尤其是習近平的專制中國，利用西方開放的自由市場，國家資本主義地大肆發展經濟，國力大增，直逼、挑戰美國權勢超強地位。

21世紀開始，美中權勢平衡逆轉。新冷戰比舊冷戰更為嚴峻，民主全球化嚴厲受挫，國族主義如火燎原，燒遍美國和英國。英國的強生在勉強過半數的公投民意支持下退出歐盟，美國的川普在「美國再偉大」的民粹主義風雲下退出世界衛生組織、巴黎氣候變遷協定、UN的人權委員會。

新冷戰比舊冷戰更嚴峻

都是反全球化的大動作，傷害很大。歐盟是比聯合國還要成功削弱國族主義的區域整合國際組織。它立下了邁向民主全球化的標竿，讓其他區域整合、如東南亞國協、非洲聯盟、阿拉伯聯盟等有樣學樣，走向全球化的大道上。

君不見，強生大言不慚，不怕沒有和歐盟達成自由貿易協議的「裸退」（no deal Brexit），能嗎？不能。到頭來還是留下一大堆藕斷絲連的依賴關係。沒有歐盟的自由貿易市場、民主價值和國家安全聯盟，英國有什麼光明前途可言？沒有。

英國重返歐盟不是「if」（會不會），而是「when 」（何時）的問題。

結合民主聯盟對抗中國霸權

川普的「America First」（美國第一）國族主義，也僅4年的曇花一現。有其一定的作為和貢獻。但美國要和中國爭霸，非領導多元的國際社會、民主聯盟，和習近平建構的「一帶一路」專制帝國，長期抗戰、生死決鬥不可。美國要領導台灣、澳洲、加拿大、日本、印度、歐盟、NATO（北大西洋公約組織）、東南亞國協、聯合國和其他多元國際組織，才能打贏這場人類文明的終極大戰。

2020的武漢肺炎（COVID-19），不分種族、國界，一年不到、不發一顆子彈，就讓九千萬人受害，殺死了近2百萬人。有了internet和i-Phone，我們瞬間就可以聯繫天涯海角的全人類。人類已可以飛去月亮和火星。世界已成沒有國界的地球村。我們還頑固不化，停留在18世紀虛擬的國家主權至高無上的恐龍論述裡，我們人類除了自相殘殺外，有什麼光明前途？

我很理想、也很現實。現實地認識，自由民主與專制獨裁的文明衝突可能還要打個百年、千年的爛戰。但也理想地相信全球化的文明發展趨勢，也許進兩步退一步，但必然不停地前進、再前進。歷史終結，應該是自由民主人權的地球村。

當然，我在作夢。但人生有夢最美。（2021/01/04）



作者指出，沒有歐盟的自由貿易市場、民主價值和國家安全聯盟，英國也沒有光明前途可言。示意圖／Pixabay