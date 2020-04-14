美國國會授權成立的「共產主義受害者紀念基金會」發表報告指世衛已淪為中國「有用的白痴」，呼籲美國要世衛暫停中國會員身分，並讓台灣加入以抗衡中國。（圖為世衛日內瓦總部）／取自維基百科

中國隱匿武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情，世界衛生組織（WHO）又包庇中國，導致疫情肆虐全球，美國國會授權組織近日發表簡報表示，世衛已淪為中國「有用的白痴」（useful idiot），呼籲川普要求世衛暫停中國的WHO會員身分，並讓台灣加入以抗衡中國。

1993年美國國會授權成立的「共產主義受害者紀念基金會」（Victims of Communism Memorial Foundation／VCMF）執行長史密斯（Marion Smith）13日推文指出，中國在武漢肺炎疫情上對全世界撒謊，並把WHO當成自己的宣傳工具。

史密斯同時分享VCMF10日發表的一份現況簡報（The Coronavirus Cover-Up: A Timeline），呼籲外界透過相關時間軸，了解中國是如何隱匿疫情，以及世衛在這次疫情中所扮演的共犯角色。

報告指出，中共向全球撒謊隱匿疫情分為三個階段，第一階段「撒謊」：2019年11月到今年1月中，第二階段「WHO替中國掩蓋疫情」，第三階段「中國製造全球大流行」：今年1月中到3月中。

報告表示，武漢去年11、12月出現感染病例時，中國不僅第一時沒有通報WHO，還警告8名吹哨者，並拒絕美國和世衛專家赴武漢調查疫情，而WHO去年底就收到台灣通知，卻稱未發現有人傳人的明確證據；中國的謊言及WHO盲從為全球帶來禍害，拒絕分享資訊、散布錯誤造假數據資訊，罔顧人命等，在中國境內及境外大規模發生，全球超過百萬的確診病例及死亡人數，不只可以預見，更是完全可以避免。

報告提及，如果中國一開始選擇警告世界而不是隱匿疫情，如果世衛當初對中國的聲明提出質疑或告誡，疫情所帶來的傷害則可大幅降低，但中國的行徑和世衛的不作為導致病毒全球大流行，不僅造成全球經濟危機，更讓越來越多人死亡。

報告強調，為了正義、避免未來再發生類似事件，中國必須經濟賠償，其世衛會員身份也該暫停，世衛應立即接受調查並改革，此外，基金會主張將武漢肺炎的死亡病例數，加到中國每年在全球造成的死亡人數中。

基金會建議美國政府採取措施，包括促使世衛暫停中國的會員身份，避免中國繼續控制世衛；讓台灣加入世衛，成為抗衡中國的力量，事實證明，台灣是這場疫情中最負責任的國家之一；美國及其他國家應透過法律途徑，對中國究責並提出經濟賠償要求，並對疫情如何在武漢爆發展開獨立調查。