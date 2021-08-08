內文試閱

第一章 台灣外來語

要問「什麼是台灣的外來語？」之前，應該先說「什麼是外來語？」

英國語言學家David Crystal（1941〜）說：「借詞“loan word”是指一種語言或是方言，從另一種語言或方言借來使用的語言單位。」他所說的「借詞」就是我們一般俗稱的「外來語」。

紐西蘭語言學家Jack C Richards（1943〜）說：「借詞“borrowing”是指從一種語言拿來用在另一種語言的詞或片語。」

日本語言學家荒川惣兵衛（1898〜1995）在他編著的《日本外來語大辭典》前言說：「這本辭典所講的外來語，是指已經『國語化』“nationalization”了，加上已經有「大眾化」，也就是已「通俗化」“popularization”的話語。他的意思好像是說，已融入了日本語裡頭，而且已經通俗化被大家所接受的，才算是外來語。

雖然說外來語是「借詞」，向別的語言借來使用的，但不像金錢或物品那樣，有借有還，再借不難。外來語這個「借詞」是借了不還的，即使有心要還也還不成了，因為借來使用之後，往往會被截頭去尾、或走了音變了調，連「原主」也認不得了，怎麼還呢？這可是「外來語」的一大特色。

什麼是台灣的外來語？我個人認為，借用外國語言使用久了之後，已經成為台語的一部分，甚至很多台灣人根本不知道「它」是一句「外來語」。比方說，馬偕牧師有一年回加拿大募款再回來台灣時，帶來許多東西給他的學生，其中有一樣東西讓學生拿去種，長大結成一條一條的東西，馬偕牧師教學生如何煮來吃。學生吃了很喜歡，遂問馬偕牧師這是什麼？馬偕牧師回答說：“bean.”學生們大聲說：「哦，原來是『敏豆』！」台灣大部分的人都叫它「四季豆」，而少數叫它「敏豆」的人，更是只有少數人知道它是一句外來語。

什麼是「台灣的外來語」？我給出最簡單明瞭的說法是：外國來的台灣話。

台灣的外來語為什麼會特別多？而且這麼多樣化？這可以由歷史因素和地理的因素來看。

1.歷史因素

三百多年來，台灣歷經了多個外國的殖民統治，每次都會留下或多或少的外來語。

荷蘭統治（1624〜61）在台灣中南部統治了38年、北部十幾年。

西班牙統治（1626〜42）在台灣北部統治了17年，而後被荷蘭人趕走。

鄭成功統治（1661〜83）在台灣中南部統治了23年。

大清帝國（1683〜1895）統治全台212年，大部分山地除外。

日本帝國（1895〜1945）統治全台50年，少部分山地除外。

第二次世界大戰後，中國國民黨政府（1945〜）統治全台。

加以第二次世界大戰後，接受英美等西方文化的影響，很多外國話已經變成了台灣話的一部分。20世紀末期，電腦普及，網路發達，世界各地的文化語言如潮水般湧進來，使得台灣的外來語變得更多、更精彩。

正如美國語言學家Leonard Bloomfield（1887〜1949）說的“Repeated domination may swamp a language with loan word.”（一再被外族統治的，它語言中的外來語可能會非常多。）他說的不正是台灣嗎？世界有那個國家，300多年來歷經這麼多的風霜？

2.地理因素

台灣是一個海島國家，海島國家或是沿海地區，在文化上有幾大特色：

居民具有冒險犯難的精神，勇於向外發展的性格。

適應各種逆境能力超強，容易接納及吸收外來的文化。

特別是15至17世紀的所謂「大航海時代」，比大陸的內地更早、更多機會和不同的外國人接觸與來往。

台灣外來語的一大特色是多樣性，它的發音也是多樣化。

台灣外來語有台語發音、日語發音、華語發音、英語發音、粵語（廣東話）發音，有時候還出現英華語兩種語言合一的發音，像「卡拉OK」，「X光」，也有像「咖啡」“ka-pi” 的發音竟然是世界獨一無二的。

我在「附錄2」，特別列出了台灣外來語發音（依發音abcd順序）及台灣華語表，供讀者方便查閱。在每一個台灣外來語發音後面都有（ ），用來註明是那種語言的發音。如果在台灣一個外來語有台語和華語兩種發音，我就選用以台語為主的發音，註明（台），這本書以台語發音優先。然後列出該詞的台灣華語表，方便讀者瞭解它的意思。

台語發音，我用的是台灣基督長老教會一百多年來使用的白話字（羅馬字拚音），華語發音則以中國的「漢語拚音」標示。

漢字如以台語發音的，用「楷書體」印出。

作者簡介

李南衡 1940年生於台灣桃園，東海大學社會系、台灣師範大學台文所畢業。曾在廣告公司擔任創意主任、兒童雜誌主編、信誼基金出版社社長、化工公司秘書，目前已退休，現為綠色和平廣播電台節目主持人。

曾編《日據下台灣新文學》五冊、著作十數本、翻譯六本，在各報紙雜誌撰寫專欄，在報紙上以台文寫時事評論的第一人。