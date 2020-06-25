台灣要變成正常國家，不能只靠美國，當然，美國總統一人之力，也無法拋棄台灣，台灣受到美國國內法保護，眾所皆知，川普若真要拋棄台灣，也不是總統一句話，那麼簡單。圖／擷自川普臉書

批判川普的書籍很多，從華郵記者伍德的《恐懼》，到最近這一本波頓所寫的《事發之室》，後者因為曾經與川普共事，而且是白宮安全顧問，所以波頓的書，也引起更大震撼，被美國「親中派」視為可以攻擊川普的佳作，但是，正在與川普角逐總統大位的拜登，卻比較沉默，因為攻擊川普檯面下的親中態度，只會催促共和黨更激烈的抗中行為，對民主黨並非好事，尤其是書中有30個地方談到台灣，更被台灣的紅色媒體撿到槍，直接把語意無限延伸解讀為：「台灣不應該信賴美國，親美政策可以休矣」。

這一切都是不理解美國，政府國家運作所引發的，直接說本文結論「美國總統並不具備可以出賣其他國家的權力」。

波頓出書基於仇恨

美國書評把《事發之室》一書，稱為波頓的復仇之作，因為書寫語氣，缺乏客觀中立，問題是：波頓的仇恨有多少？還需要釐清，畢竟，川普不是一位好相處的領導人物，川普入主白宮後，與川普鬧翻的人一大堆，白宮裡面被逼走路的人很多，包括最近「美國之音」正副台長，把「美國之音」當作「中國之音」，最後命運就是下台。前國防部長馬諦斯，前幕僚長凱利，幾乎都留下分手後難看的身段，驗證川普的人際關係不好鬥陣，川普不高興這本書出版，宛若老闆不喜歡部屬講閒話，甚至因此提出法律訴訟。在美國這樣言論自由的國家，這種訴訟很少會成功，川普出手阻擋，一方面是因為愛面子，其次，白宮方圓之地，政客論政，多少帶有機密成分，總統和幕僚之間，對國際事務，不完全有同樣看法，但是，主僕有序，平常可以大小聲，最後拍板定案者是總統，總統要負完全責任。

書中很多地方顯示出——川普公開的政策和執行的行為，很多時候和私底下想法不同，甚至經常改變，這種事情其實無須驚訝，這是美國宮廷內部的常態，也合乎商人總統的本性，這本書只是讓我們更清楚看到——美國對外政策的形塑過程，至於是否對川普選情造成傷害，恐怕還需要觀察。

川普為了降低該書對選情傷害，6月21日接受AXIOS媒體記者司萬的專訪，並且在訪問中解釋部分書中的情節，尤其是親共部分，因為這部分和美國社會對川普的「反共印象」差距太大，尤其是有關中共迫害維吾爾人權，川普遲遲不下制裁命令，等國會通過法案，才被逼迫做出制裁，把新疆書記陳全國等黨官，列入制裁名單。其實，川普無須法案，就可以制裁中共迫害人權，擺在眼前的法案就有〈瑪格尼茲人權問責法案〉，可以使用，川普解釋說：「為了美中貿易協議，所以隱忍」，但是，實際上川普對伊斯蘭被中共迫害根本不關心，這才是真相；對於香港問題，川普也是動作緩慢，凡此種種，看在反共超級鷹派的波頓眼中，當然會聯想是因為川普保護習近平，保護自己的利益，以及連任的利益，那麼美國的利益，川普關心嗎？

司萬在這篇專訪中分析：這本書是一位超級鷹派對保守派的逼問，用這樣的註腳是可以接受的，川普最多只是保守派，還不足以被稱作鷹派，所有美國總統只要坐上總統大位，就不可能實現完全鷹派。川普對伊朗可以很鷹派，但是，伊朗很遠，導彈威力不抵美國，中國不一樣，逼迫中共太厲害，引起極權國家反撲，甚至戰爭，還很難去預料破壞力有多大，這也是為什麼台灣在獨立建國路上，像烏龜漫步，因為沒有一個人敢保證：「如果台灣走向法理台獨，中共對台灣所發出的武統信號是假的」。

川普是善變的商人

司萬在專訪中詢問；美國對委內瑞拉政策搖擺，川普也坦承，開始支持瓜伊多民主派，後來對瓜伊多表現無能，感到不耐，川普起先對馬杜羅展開海外通緝，現在又改口願意和馬杜羅談判，波頓認為川普受到俄羅斯普丁影響，委內瑞拉問題是川普和波頓鬧翻的起點，波頓主張對馬杜羅強硬，建議派兵到委內瑞拉，被川普阻擋，後來，演變成波頓和蓬佩奧的內鬥，終於黯然離開華府。剛開始，川普的華府其實被親中政客佔滿，經過幾年清理，才顯現反中的意識形態，客觀環境如此，所以超級強硬派的波頓，很難做事，這也是事實，最後只能走路。

波頓形容川普看不起台灣，重視中國，一個大如桌，一個小如筆，這是普通常識認知，美國對中政策，長期在中台之間擺盪。但是，從歷屆美國總統來看，川普對中國至少是強硬的，至於波頓說：「台灣會像庫德族一樣，被美國拋棄」，這種聯想未免太豐富，美國目前無法支持庫德獨立，但是，並沒有拋棄庫德，如果美國支持庫德獨立，絕對使該區戰火蔓延，同理，美國是否支持台灣獨立，仍然要看中國的力量而定。台灣戰略地位顯然比庫德區更重要，未來，台灣要變成正常國家，不能只靠美國，當然，美國總統一人之力，也無法拋棄台灣，台灣受到美國國內法保護，眾所皆知，川普若真要拋棄台灣，也不是總統一句話，那麼簡單。