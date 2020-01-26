行政院食品安全辦公室呼籲國人購買年節產品時多看、多比較，優先選擇國產品及信譽良好的商家，牢記選購原則，希望大家享受美食也兼顧運動，一起健康過好年。圖／民報資料照

國人年節選購食材及年貨，行政院食品安全辦公室今（26）日表示，為維護年菜料理食材及春節應景食品安全，政府在邊境港口、機場加強查驗輸入產品，也對年節食品製造端、販售端及餐飲端進行相關稽查作業。呼籲國人購買年節產品時多看、多比較，優先選擇國產品及信譽良好的商家，牢記選購原則，希望大家享受美食也兼顧運動，一起健康過好年。

食安辦建議，把握食材選購重點及烹調原則，確認食材包裝完整、標示正確性，選擇信譽良好的店家，購買密封包裝完整的乾貨食品，不購買來路不明、散發出異味或外觀異常，如外觀破損、內容物外漏等）產品。

選購包裝食品時，注意產品要有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話、原產地及營養標示等資訊；確認產品是否在標示的有效期限內，並注意有效日期是否有塗改痕跡。

此外，烹調食品遵守「五要」原則，一、要洗手，維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後，均應徹底洗淨雙手，有傷口要妥適包紮處理；二、要新鮮，食材要新鮮，用水要衛生；三、要生熟食分開，處理及盛裝生熟食的器具應分開，而不經加熱就會食用的蔬果類等產品，在洗滌或裁切時，要特別注意避免交叉污染。

四、要徹底加熱，海鮮及肉類產品應徹底加熱，不食用未煮熟的禽畜水產品，特別是貝類水產品應徹底加熱後再食用，切勿追求口感而忽略生食的風險，食品內部溫度超過70℃，微生物才容易被消滅；五、要注意保存溫度，保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

食安辦指出，農曆春節是國人團聚圍爐的重要節日，家家戶戶張羅年貨、伴手禮、準備年菜食材及團聚圍爐用餐，希望國人吃得健康又安心，歡度春節，享受全家人團圓的幸福感。