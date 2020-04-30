革命家儘管勇氣和意志超乎常人，但是畢竟也無法超脫生命自然的鐵律。早年充滿理想和正義，勇猛衝撞專制殖民政權的革命青年，歷經一場又一場可歌可泣的戰鬥，逐漸贏得政權，坐上高位之際，正該可以將民主、獨立的理想往前再推進一步的時候，生命卻已走到垂垂老矣的強弩之末，而政治浪潮波濤洶湧，並不特別對誰慈悲。在風頭浪尖上載沉載浮者，英雄幾希？回首前塵，對個人來說，那美好的仗已經打過，但對國家來說，卻是國家的不幸、革命的悲劇。

從勢單力薄的『黨外時代』，到稍具雛形的『美麗島』時代，進而到寫遺書衝破黨禁，成立『民進黨』，屢敗屢戰一路發展壯大，終於在2000年陳水扁當選總統完成第一次政黨輪替，雖然朝小野大，黨國餘孽勢力盤根錯節，但1987解除戒嚴以後，革命再也不是殺頭的生意，所以投入者眾。然而正如賀佛爾(Eric Hoffer)在《群眾運動》所言，初期參加革命者，無不懷抱革命理想，拋頭顱灑熱血也甘之如飴；而革命成功之後，就會湧入大量投機份子，爭食政權大餅。這些投機份子人數更多，也更年輕，具有革命理想的或許不乏其人，但爭權奪利更是人類的根性。於是把政治當事業在經營，拉幫結派者更多。久而久之，見怪不怪，革命漸漸變成『反革命』，再進而變成『被革命』，也和人類生命的軌跡一樣，由盛而衰、而亡。這是人道還是天道？總之，這是革命的悲劇。

民進黨走到蔡英文當選總統的2016年，聲勢可說如日中天，達到巔峰。然而2019年總統初選，黨中央一再違反民主程序，強替蔡英文作弊，作掉賴清德，乃至反公投、控媒體、腰斬強力監督民進黨的『政經看民視』，可以說墮落至極醜態畢露。若說這是量變導致質變，是必然的不幸，但也讓我們看到，往昔的老革命，在民進黨中毫無作為，甚至也鮮見影響力。或許形勢比人強，說他們同流合污太難聽，說他們明哲保身，自甘伏櫪，也不為過。是革命的成功來得太快、太輕鬆嗎？是人性必然的墮落嗎？是台灣人吃的苦還不夠嗎？把政治當事業在經營變得市儈，把政壇變成秀場卻洋洋得意。台灣的革命和獨立運動，顯現哲學的膚淺和精神的粗俗。當社會迷失於後現代虛擬、輕浮的狀態中，民進黨也正好走到了違背民主、背叛理想的逆流期。

誰來阻擋這股逆流？當政黨政客尾大不掉、為所欲為，而革命變成悲劇的時節，要救台灣政治，必須先救民進黨；要救民進黨，必須先救媒體；欲救媒體，人民必須重拾革命的初衷和熱情，把民進黨伸入媒體的黑手斬斷，並唾棄和民進黨同流合污的媒體人。要擦亮『台灣的眼睛』，須得先找回良心。不知大家以為如何？