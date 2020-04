台灣新冠防疫普篩的呼聲漸漸浮上檯面。究竟該不該普篩?普篩是「全篩」嗎?是要每一個人都要篩嗎?陳時中最近一直在對大家說,全台2300萬人用PCR普篩要花費690億元,企圖說服國人普篩是浪費、錯誤的。這樣兩極的說法,我們卻未見台灣的公衛學家出來說話。其實,普篩也應該有進程,有急緩先後,應該先從高危險群進行「普篩」,一步一步達到「全篩」。

那麼,哪一些族群應該先「普篩」呢?

被擄、被囚、被遺棄的族群都應該在第一階段「普篩」之列

最近,新英格蘭醫學期刊 (NEJM) 發表的一篇 < 無症狀傳播是目前COVID-19控制策略的「阿基里斯的腳跟」> ( Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of Current Strategies to Control Covid-19 ) 告訴我們,新冠傳播的致命傷在「無症狀傳播」。對養老院中新冠暴發的流行病學評估強烈顯示,普篩應該從這裡開始。除了對專業養老院中無症狀的人進行新冠檢測,其它最有可能擴展到的聚集場所,例如監獄和拘留所、封閉的精神病院、無家可歸者收容所以及醫院的住院病人。這些被擄、被囚、被遺棄的群族也都應該在第一階段的「普篩」之列。阿基里斯( Achilles) 是希臘文學裡的一位英雄人物,他很會打仗,幾乎無戰不勝,但他的致命傷在腳跟,當被箭射中腳跟後,阿基里斯倒地不起就死了。後人就用「Achilles’heel」,也就是「阿基里斯的腳跟」來表示「致命傷」或「導致失敗的弱點」。

優先保護脆弱、封閉的人群,為他們普篩

作者莫妮卡·甘地醫學博士(Monica Gandhi MD)是舊金山大學(UCSF)的醫學教授,她同時也是是HIV,傳染病和艾滋病的專家。她提到,NEJM曾發表了一篇關於新冠病毒在華盛頓州一家專業養老院暴發的報告。在該地,一名在工作期間有症狀的醫務人員在被檢測出感染了新冠,隨後向養老院居民進行新冠感染率篩查,結果發現,這家專業養老院超過一半的檢測陽性居民(27/48)在檢測時無症狀。此外,即使在症狀發生前,仍明確有高濃度的活冠狀病毒從鼻腔排出。結果顯示,無症狀感染者在新冠的傳播中扮演著重要角色。也告訴我們需要改變目前的管控方法,以保護脆弱、封閉的人群,直到有其他預防措施包括疫苗或藥物預防可用。

現在需要實施一種新方法,第一階段的「普篩」應擴大到包括在養老院中居住或擔任照顧工作的無症狀人員、全國監所、長期住院病人,以及因職業必須密集與不同民眾接觸的人,例如醫護人員、公車計程車司機、捷運火車工作人員等。雖然這些機構有的被「封鎖」,但冠狀病毒疫情仍在繼續蔓延;有的被無限制開放,更顯危險。莫妮卡·甘地指出,目前美國每10家養老院中就有1家(>1300家專業養老院)報告病例,可能有數千人死亡。在專業養老院中對居民進行大規模檢測,可適當隔離受感染居民,使他們得到治療,並對受感染居民進行隔離,以最大限度地減少傳播風險。在這些機構中進行大規模檢測還可以對服務人員進行分類,並在無疫情環境中部分恢復群體活動。除了對進入養老院的新居民進行基於症狀的篩查之外、還應進行常規PCR檢測,對長期居民進行定期重複檢測,以及對所有工作人員進行定期PCR篩查,讓工作人員戴外科口罩,都是需要同時進行的重要措施。

政府對台灣最弱勢的30萬人做了哪些額外的關注及照顧?

依衛生福利部統計,3年 前全台老人長期照護及安養機構計 1,093 家,實際入住人數為 4.7 萬人;台灣的慢性精神疾病而領有身心障礙證明者有13萬人;台灣的監所目前的受刑人約6萬餘人;全台列冊的遊民超過萬人,實際人數可能10倍以上。這些被擄、被囚、被遺棄的人,在疫情當中,我們看到政府特別為和我們在同一塊土地生活,最弱勢的30萬人做了哪些額外的關注及照顧嗎?