1991年3月愛沙尼亞舉行公民投票，在國際公正人士的見證下，82.9%的投票率，78.4%贊成國家正名並接納制訂的新憲法和國旗。圖／擷自愛沙尼亞觀光官網https://www.visitestonia.com/

在「泰源起義」52冬紀念日的前一日2月初7，覺醒的台灣人社團發起「台北之春」行動，以遊行方式呼籲：終結《支那民國憲法》綁架台灣，催促本土政黨立委在任期內提出「太平洋戰爭後台灣與澎湖住民自決決議文」以及「住民自決」公投案，予台灣在國際法理上成做一個主權國家。基本上，這個行動要求終結外來的赤藍假「支那民國」體制，建立真正屬台灣人的國家！

真歡喜帶頭發起台北之春的覺醒青年，怹顯然已經明白：台灣人有正當的權利，無受外來《支那民國憲法》束缚，來撤銷《支那民國憲法》，拋棄外來赤藍權貴強掛在台灣人身上的假「支那民國」腳瞭手銬。這個權力的來源出自：自然法、《舊金山和約》和《民族自決權》。

本土政黨的立委是經由可接受的「民主選舉」形式產生，無管是甚麼政權辦的選舉，只要怹集體所做的決議，被台灣人在無受威脅的情況下追認接納，怹的決議著有效，國際社會嘛會肯定台灣人接納這寡決議的合法性和正當性。

這種透過議會的鬥爭著是革命，是反抗外來勢力宰制的民族，所擁有的正當權力。下腳咱來看兩個例：愛爾蘭獨立和波羅地海國家恢復獨立。

愛爾蘭王國自12世紀尾期，一直遭受英國的侵犯和壓迫，土地被掠奪黑白開墾，森林被破壞黑白剉柴。1800愛爾蘭議會被迫通過《聯合法案》廢除愛爾蘭王國，1801英國正式將愛爾蘭併入大不列顛王國，實際上等於是英國的殖民地。

1916年4月愛爾蘭共和派發動復活節起義（Easter Rising），要結束英國在愛爾蘭的統治，建立一個獨立的愛爾蘭共和國。6日後被鎮壓來失敗，起義領袖攏送軍事法庭處死刑。雖講起義失敗，勇敢的起義行動所激發的民族主義情緒，予1918年愛爾蘭在英國下議院的議員選舉，1905才成立的新芬黨（Sinn Féin），在105席中間贏著73席。

新芬黨在選舉贏著大多數席位，有真強的民意基礎，當選者著決定集體去都柏林（Dublin）成立「愛爾蘭議會」，全盤否定英國統治的合法性，向國際社會宣示愛爾蘭獨立的決心，並組織「愛爾蘭共和軍」（IRA），直接和英國統治當局形成雙重權力的對抗局面。激烈的民族鬥爭，迫使英國政府於1921年7月正式向「愛爾蘭議會」提議和談，在12月簽《英愛條約》，同意南愛爾蘭成做自由邦（free state），北愛爾蘭六郡有權無加入愛爾蘭共和國。

基本上，正名制憲著是波羅地海三國，勝利邁向恢復民族獨立的重要鬥爭過程。史大林和希特勒在1939年簽《德蘇密約》（Molotov-Ribbentrop Pact）後，波羅地海三國被蘇聯非法佔領。三國隨時遭遇類似「台灣二二八民族屠殺」的慘境，大量政治領袖和社會菁英被殺害或流放外地。為簡化論述，以下咁哪以愛沙尼亞作為講解的焦點。

蘇聯佔領愛沙尼亞了後，解散愛沙尼亞最高議院，另外成立做傀儡仔的愛沙尼亞最高蘇維埃議院，在1940年8月，由傀儡仔議院決議「志願」併入蘇聯，改國名為「愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國」（Estonian Soviet Socialist Republic）。

愛沙尼亞人恢復國家獨立的鬥爭，對1985蘇聯新領袖戈巴契夫的改革開放開始公開化。理論上，愛沙尼亞共產黨是蘇聯的傀儡仔，卻在民族主義的催逼下，帶頭提升「本土化」和體制內的民族獨立鬥爭。這點值得支那黨內的台灣人黨員，叫醒自己的民族靈魂。

在1990年3月舉行的愛沙尼亞最高蘇維埃議員選舉，嘿是自1932以來第一擺的自由選舉。結果，民族主義者掌握了絕對多數。新上任的最高蘇維埃議院隨時做成決議，認定蘇聯1940併吞愛沙尼亞是非法，並且設定時程推動正名制憲，要恢復「愛沙尼亞共和國」。蘇聯當然認定這個決議違反《蘇維埃聯邦憲法》，著封鎖波羅地海進行經濟制裁施壓，死硬派當然嘛嗆聲出兵鎮壓。

1990年5月，愛沙尼亞最高蘇維埃宣布終止蘇聯非法建構的「愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國」，降落蘇聯的國旗，恢復原愛沙尼亞國旗與憲法，明訂「愛沙尼亞是主權在民的獨立國家」，正名為「愛沙尼亞共和國」（Republic of Estonia），嘛拒絕以邦聯形式留在蘇聯。這寡決議和宣示，攏是在蘇聯武力鎮壓的威脅下，並且無美國總統的支持下所做出的。是全世界不得不尊敬的民族！

1991年3月愛沙尼亞舉行公民投票，在國際公正人士的見證下，82.9%的投票率，78.4%贊成國家正名並接納制訂的新憲法和國旗。1991年9月聯合國接納愛沙尼亞共和國成做正式會員國。

確實，只有勇敢的民族才有資格擁有真正屬自己的國家。希望台灣之春喚醒台灣人的民族靈魂！