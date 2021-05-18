美國政府日前首度表態支持世貿組織（WTO）關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權之豁免提案，引來大型藥廠和部分歐洲國家的強烈反彈。其中，包括中國學者和網路言論也多有批評，稱拜登總統站上了道德高地，但卻給印度等國家開出空頭支票。

不過，在一片反對聲浪中，中國周四（5月13日）也跟進表態支持疫苗知識產權的豁免提案，稱將積極參與此案的文本磋商。

對此，無國界醫生（Médecins Sans Frontières）組織表示歡迎，並呼籲反對者聚焦「治病救人」的重點，不要再以個別知識產權利益，甚至地緣政治競爭來轉移焦點或折損全球團結抗疫的效益。而兩位接受美國之音採訪的疫苗專家則說，雖然中國整體的生技醫療技朮水准落后美國，可望受惠於此一提案，但兩國主力的新冠疫苗品種各有優劣，技術差距不大，原物料供應鏈可能才是最大瓶頸。

美中方相繼表示支持

針對世貿組織成員正在討論的全球疫苗可及性問題，中國商務部發言人高峰5月13日在例行記者會上表示，中方認為，世貿組織可以發揮積極作用，也支持將此疫苗知識產權豁免提案進入文本磋商階段。

高峰表示：「下一步，中方將與各方一道，積極參與磋商，共同推動達成平衡有效的解決方案，以便各國共同盡快徹底戰勝疫情。」

這是繼美國政府於5月5日一改先前反對的立場，表態支持此提案后，中國也跟進，持相同的支持立場。

對此，無國界醫生「病者有其藥」專案位於日內瓦的高級政策法律顧問暨政策協調主任胡元瓊在接受美國之音採訪時表示，中國明確表態支持專利豁免案代表國際社會有越來越多的共識和共同致力推動此案的決心。她說，值此全球公衛危機之際，確保全球疫苗和其他醫療藥材的可及性以及將其視為全球公共產品，應具優先性。

美國是打破僵局的關鍵

胡元瓊尤其推崇美國政府帶頭示範，支持這個由印度和南非所提出的倡議。她說：「我們對於美國最近的這個表態是非常歡迎，因為在世界貿易組織的這個談判已經持續了7個月，然后沒有什么實質性的進展。對美國這個表態，從我們的角度來講，應該是打破這個僵局的一個非常關鍵的一步。」

胡元瓊表示，其實中國駐WTO代表李成鋼早在日前世貿組織的第二次總理事會上，也闡述過中國支持「將此（提案）轉化為實際行動」的立場，只是未被廣泛報導。

雖然美中兩國都表態支持了，但此案仍須世貿組織164個會員國一致同意才能通過，也才能對全球制藥業具有約束力。世貿組織總干事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）5月10日曾表示，她希望會員國能在年底前達成一項「務實的」解決方案。

目前如總部設於紐約的跨國公司輝瑞（Pfizer）等大型藥廠和歐盟國家，如法、德、瑞士等國，仍持強烈的反對立場。

大藥廠和歐洲國家強烈反對

他們反對的理由大致包括：

1.知識產權豁免案將損及投入大量經費和資源研發的藥廠或專利所有權人之權益，不利鼓勵科學創新。

2.疫苗制程非常複雜，即便讓渡專利，沒有人才、設備等基礎設施的窮國做不出來相同品質的疫苗，不僅緩不濟急，也無法實現疫苗的公平取得。

3.更多廠商若因此加入生產疫苗的行列，只會導致對原物料供應鏈的排擠，反而推升原物料價格，也無助於擴大產量等等。