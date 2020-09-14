央視李紅唱衰國民黨說王金平率團參加海峽論壇「是國民黨來求和」，這句話險些壞了共產黨的大局，國台辦破口開罵，央視也緊急移除文章，看來李紅下場不妙。圖／擷自公視網路新聞

中台脫鉤是台灣自救的必然走勢，就像川普目前大力呼喊的美中脫鉤一樣，但是，國民黨卻好像吃了中國鴉片，無法自拔，依舊把中共「攬牢牢」。

國民黨無法捨棄中國，當然不是為了「反攻大陸」，而是黨內大老有太多和中國無法割捨的商場利益，現在大黨變成丐幫，失去大老等於失掉金主，所以，改革只剩下口號，92舊瓶子依然裝了舊酒，海峽紅統大拜拜照樣舉行，國民黨派出「鑲藍旗」的老王出馬，把此行定調傳達和平的訊息，沒想到央視大嘴巴記者李紅一句話，「這是國民黨來求和」，這句話險些壞了共產黨的大局，國台辦破口開罵，央視也緊急移除文章，看來李紅下場不妙。

中共對台騙術沒變

中共攻台三大策略，始終沒變，就是「打不如買，買不如騙」，能夠利用騙術把台灣騙到手，是成本最低的做法，所以從國際上一路騙，外交文書也要求建交國綁定條件，害怕全世界不知道，「中國只有一個」，這一次被捷克拆了台，當然暴跳如雷。

但是，實施這場騙術，一定要兩手策略，一手很硬的武嚇，讓台灣人懦弱畏戰，另一手就是很軟的惠台措施，改變台灣人對中共蠻橫的印象。過去，毛澤東用這兩手策略，把中國人騙得團團轉，最後選擇和共產黨站在一起，老百姓被騙，軍人也被騙，中共用最低的代價，奪取中國政權，中共認為，這一套過去有效，現在當然也有效，尤其是對付國民黨，因為這個黨從來沒有記取教訓，如同老馬哥替中共的騙術說好話：「經常說謊的人，有時候也會說真話」。

老馬哥真的對中共太不理解，愧對老闆小蔣栽培，實施騙術的人必須心理上很黑、夠狠、說謊不打草稿、不怕人笑，才可以練就一身詐欺本領，老蔣雖然也是獨裁者，但是，和毛澤東比起來，就是不夠黑、不夠狠，看看老蔣對自己的孩子，以及老毛對自己的妻子，就知道，毛澤東內心夠黑、手段夠狠，黑心和臉皮厚者奪取天下，在中國歷史上罄竹難書，從劉邦到三國的劉備，到明朝朱元璋比比皆是。

老蔣有幾次可以把老毛徹底幹掉，圍困老毛在瑞金的時候，部屬建議老蔣，狠下心把老毛幹掉，老蔣卻說，過去也是同事一場，再說，經國還在他們手上當人質，不要害了經國，結果網開一面。1934年，老毛死裡逃生，終於可以展開兩萬五千里長征，流亡到陝北的延安，國民黨轟炸延安，同樣的故事上演，最終，因為西安事件幫了毛澤東解困，國共握手言和，換來蔣經國回中國，老蔣雖是獨裁者，卻是不殺兒子的獨裁者，如果老蔣當年狠下心，放棄小蔣，今天不會有共產黨的天下。



和平總是假象，毛澤東名言——「實力不夠的時候就講和，實力夠的時候就是攻擊」，現在，中共內外交迫，就怕台灣和老美站在一起。圖／擷自網路，民報合成

老毛性格又黑又狠

相反的老毛就夠狠了。1907年，老毛被家庭逼迫，娶了羅一秀為妻，老毛不喜歡，歷史書說，老毛拒絕同床，後來毛澤東父親乾脆娶了羅一秀，媳婦變成小老婆。三年後，羅一秀病死，老毛在1920年娶了老師的女兒楊開慧，1930年，老毛和妻子楊開慧到長沙搞革命，被國民黨逮捕，隨即被槍殺，老毛知道楊開慧死訊，沒有落一滴眼淚，後人在楊開慧死亡後找到日記，日記裡面說，楊開慧批判毛澤東是「生活流氓，也是政治流氓」，這是擔任毛澤的秘書李銳在回憶錄所說。李銳說，楊開慧的日記被燒毀，為了保全毛澤東有情有義形象，中共發動造神機器，編撰一堆毛澤東對幾位妻子有情有義的假故事。

楊開慧死後，毛娶了賀子珍，賀子珍替毛澤東生下6個孩子，但是，毛澤東在延安看上江青，於是逼迫賀子珍離婚，賀子珍不從，毛澤東就以精神病名義，把賀子珍送到莫斯科的精神醫院，等於是放逐。從這些故事可以知道，毛澤東內心夠黑，手段夠狠，所以，有這種欺世魔頭在世，老蔣被他打敗是必然的。

現在的中共繼承毛澤東欺騙世界本領，在國際上對中共聯手撻伐，中國經濟下滑的時代，開始討好台灣，說白了，只是暫時隱藏刀子而已。

和平總是假象，毛澤東名言——「實力不夠的時候就講和，實力夠的時候就是攻擊」，現在，中共內外交迫，就怕台灣和老美站在一起，要講和的是共產黨，卻把投降帽子推給國民黨，如果國民黨還看不懂，臉被洗洗就算了，還把頭伸過去餵大刀，那就真的笨到無可救藥了，試問，戴著投降帽子的國民黨，人民對這個黨的政客，2020年的選票投得下去嗎？