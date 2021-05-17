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每日國際焦點

以色列空襲加薩市中心造成巴勒斯坦33死，哈瑪斯持續發射火箭，總計已發射2,800發。

英國首相強生表示英國不容許反猶太主義，英國猶太人不需忍受可恥的種族主義。強森沒有特別指定針對哪個事件，但一般認為指倫敦聲援巴勒斯坦的反猶太遊行。

美國殖民地輸油管遭駭客攻擊事件引起的美東燃油短缺已經改善，但馬里蘭、維吉尼亞、喬治亞仍有三分之一，南北卡仍有半數加油站缺油，華府有83%加油站缺油。

在英美呼籲避免人民傷亡下，緬甸欽邦民兵自明達特撤退。

日本

47個都道府縣中，有近半數的22都道府縣疫情「爆炸性感染擴大」，大阪府死亡病例激增，占日本整體逾3成。

南韓

4月汽車出口量達到18萬8,293輛，較去年同期激增53%，出口額則較去年同期成長73.4%。

北韓

在兩韓邊界佈署可進行高空射擊的高射炮，可能為擊落南韓脫北者團體的空飄傳單氣球。

緬甸

在英美呼籲避免人民傷亡下，欽邦民兵自明達特撤退。

英國

首相強生表示英國不容許反猶太主義，英國猶太人不需忍受可恥的種族主義。強森沒有特別指定針對哪個事件，但一般認為指倫敦聲援巴勒斯坦的反猶太遊行。

計畫未來3年內將種樹三倍，每年種樹7,000公頃，是為2050年零碳排計畫的一部分。

西班牙

為避免人群群聚擴散疫情，警方自巴塞隆納市中心以及海灘驅散9,000名狂歡客。

美國

殖民地輸油管遭駭客攻擊事件引起的美東燃油短缺已經改善，但馬里蘭、維吉尼亞、喬治亞仍有三分之一，南北卡仍有半數加油站缺油，華府有83%加油站缺油。

疾管局仍建議學校學生戴口罩。

千里達及托巴哥

疫情嚴重，宣布緊急狀態。

厄瓜多

在保守派總統Guillermo Lasso結盟支持下，國會選出原住民政黨帕查庫蒂克多民族團結運動代表Guadalupe Llori為未來2年的國會議長。

原住民封鎖厄瓜多亞馬遜地區厄瓜多石油公司的油田，想要求補償金。

以色列

空襲加薩市中心造成巴勒斯坦33死，哈瑪斯持續發射火箭，總計已發射2,800發。

阿聯酋航空、阿提哈德航空、杜拜航空取消前往台拉維夫的班機。

皇家加勒比海國際郵輪因加薩走廊衝突取消以色列、希臘、塞浦路斯的新航線。

沙烏地阿拉伯

主動介入推動蘇丹債務重整與部分債務減免。

辛巴威

司法部長反咬高等法院判決他年滿70依憲法不能續任是被外國勢力控制。

福和會官方網頁：www.fratwn.org