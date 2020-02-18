美國和新加坡拒收中國的信件包裹，這是很重要的訊號，武漢肺炎病毒很可能透過信件包裹被無意或惡意散播；從一月23日中國武漢封城之後，台灣政府截至目前為止仍然保留和中國的四個城市北京、上海、成都、廈門共五航線對飛，此舉雖然讓台商及其家屬可以回台，但已經置台灣於險境，這絕非危言聳聽，現在武漢肺炎在日本從北海道到沖繩遍地開花，就是過分的親中政策所致，日本的親中政策已經嘗到苦果，但中國政府和人民也不會有任何愧疚之心；我們政府已經仁至義盡，甚至已經婦人之仁；呼籲政府儘速暫停所有台灣和中國的航線；共產黨最擅長洗腦中國人民，中國人民就像共產黨的殭屍軍團一樣，絕大多數中國人對台灣主權獨立都是喊打喊殺的。

簡單說：主權就是可以不被送中，可以不讓病毒來。

說主權不重要的就是共諜，主權一定要牢牢抓在手中，主權就是國家的靈魂，幾乎每個人都同意，個人不可以為了眼前的利益而出賣自己的靈魂，就國家而言，更不可為了虛幻的利益而出賣主權；台灣和香港最大的不同就在於台灣有主權，香港沒有主權；今天中國共產黨可以棄鄂保京滬，明天就可以棄港保京滬，其實棄港保共產黨政權早就是進行式。

有主權才能保平安顧健康

為了個人私利而舔共賣台的藝人、台商和政客及其二代如過江之鯽，是台灣今天最大的危機；他們最擅長編織美麗藉口，無所不用其極要讓中國人帶著病毒進入台灣，台灣民眾絕對不能中了現代吳三桂的圈套；他們從來不敢指責共産黨的錯誤，欺善怕惡，狐假虎威，仗勢欺人，和共產黨裏應外合，令人不齒、失望又憤怒。

台灣有主權，我們才不用跪著賺錢；如果今天是韓國瑜當總統，現在一飛機一飛機的中國人往台灣送，中國肺炎病毒源源不絕進口台灣；台灣健保會倒，台灣的公共衛生防疫體系會倒；台北和新北封城、桃園封城、台中封城、台南封城和高雄封城，不僅大家失去健康，經濟凋零，大家沒飯吃。

有主權才平安，有主權才健康，有民主才有飯吃。

在香港反送中和中國武漢肺炎肆虐全球之後，我們才赫然發現；台灣外有強敵，內有內賊，其實處境艱難。但願天佑台灣！