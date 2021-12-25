依自由時報12月22日A1版報導，憲法訴訟法新制將於明年1月4日施行，新制將由15位大法官組成憲法法庭取代目前的「大法官會議」，審理程序將全面司法化、裁判化、法庭化，審理憲法訴訟案件，新舊制不同處是除審查是否違憲，還可以審查確定裁判是否違憲。

長久以來，財政部的函釋多如牛毛（大約9000多則），前後有時矛盾，納稅人難以適應，造成稅務案件的大法官會議解釋佔大多數。依高雄國稅局簡任稽核黃坤光先生於2月26日在研討會表示，有關租稅法律主義（法定原則）之大法官會議解釋有100餘號，解釋文已指明核定課稅有牴觸憲法者計有42則。由此可見，現行稅制、稅法及稅政之爭議甚多，亟待解決。

林文舟先生（前最高行政法院法官）12月10日在研討會發表〈走出戒嚴心態才有法稅真改革〉專文指出，司法院釋字第660號（2009年5月22日）、第700號（2012年6月29日）解釋促使有違憲之虞的財政部函釋（民國89年10月19日台財稅第890457254號）合法化。而從一些稅法判解案例可知部分司法人員仍存有戒嚴心態，時時想念確保國庫安全，一心想要維護行政安定，才會成為駁回法院（按人民勝訴率不到10%），以致對於稽徵機關的橫征暴斂，無法發揮司法制衡的功能。

該文結語指出，民國111年1月4日施行之憲法訴訟法第59條第1項規定，人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。即司法院大法官組成之憲法法庭除受理原有的法規範違憲審查外，尚受理個案裁判見解的違憲審查，賦予人民更進一步的司法救濟途經，期盼藉此能使納稅者基本權利的保障，邁向新的里程碑。

我們發現，在納稅人的行政爭訟事件，法官通常站在政府官員那邊，也許這是「官官相護」所使然，人民感到相當無奈，無語問蒼天！

再者，在許多冤錯假稅案中，可以看到在檢舉獎金、稅務獎勵金、執行獎金制度下，加上稅務人員課稅時恣意認定所得性質，還不負舉證責任，實質課稅原則常被濫用，不但沒有紓減訟源，反而增加了太多的稅務冤錯假案。

查25年尚未完全平反的太極門稅務案件，依最近出版《反法稅奴役 搶救人權大團結》第58頁指出，侯寬仁檢察官指控太極門掌門人逃漏稅的主要證據，只有稅務員史越生的證詞，而且起訴前完全沒有依法將這份證詞提供給被告辯明。2021年8月媒體爆料，史越生向媒體表示，太極門案件確是由侯寬仁主導，案發當時侯寬仁找他去作證，只是作作樣子。他認為辦稅捐要看證據，太極門案要等證據，錢從哪裡來，解釋不清就不能算。但是調查局市調處，仍執意要他「就這樣辦」。更加證明太極門稅務案件，從一開始就是造假構陷。

平心而論，一件違法的課稅處分，納稅人由申請復查、訴願、行政訴訟，又走到「憲法法庭」尋求救濟，表面上可提供完整的基本權保障。事實上，這是一段漫長的路，對人民來說是「遙不可及」，不如確保依法行政的開稅單「源頭」，淘汰過時不合宜的法令，尤其是實質課稅原則，以及全盤檢討財政部「多如牛毛」的函釋，才能實踐法稅真改革，讓現行稅制、稅法、稅政邁向人權化、合理化、現代化。



《反法稅奴役 搶救人權大團結》書中第58頁指出，侯寬仁檢察官指控太極門掌門人逃漏稅的主要證據，只有稅務員史越生的證詞，而且起訴前完全沒有依法將這份證詞提供給被告辯明。圖／陳逸南提供