台灣制憲基金會執行長林宜正（左1）指出，國台辦罔顧台灣人認同已從三十年前僅有13%，到現今的83%，而只有2%認為自己是中國人，國台辦說法顯示其不願面對現實，是真正「頑固不化」。圖／擷自台灣制憲基金會臉書

針對中國國台辦指責《台灣新憲聯合陣線》為「一小撮台獨分子，頑固不化」，台灣制憲基金會執行長林宜正認為，國台辦不願認清台灣人不願意做中國人的心聲，才是真正的「頑固不化」。

國台辦發言人朱鳳蓮昨（27）日針對記者提問有關《台灣新憲聯合陣線》時表示：「一小撮台獨分子，頑固不化，不斷鼓譟操弄所謂憲改議題，破壞兩岸關係。一再玩弄『公投謀獨』，就是另外一種形式的台獨動向。並認為：「希望台灣社會各界和廣大民眾能夠認清危害，不放任縱容任何此類滋事挑釁行徑。」。

林宜正指出，國台辦罔顧台灣人認同已從三十年前僅有13%，到現今的83%，而只有2%認為自己是中國人，國台辦說法顯示其不願面對現實，是真正「頑固不化」。

根據基金會歷次民調，高達八九成的台灣民眾希望台灣朝向正常國家邁進。換言之，絕大多數台灣民眾都認為台灣現在不是一個「正常國家」。從數據上來看，讓台灣國正常化在台灣是跨世代、跨領域，甚至是跨政黨的最大共識。一個正常國家擁有屬於自己人民制定的新憲法天經地義，不容他國說三道四。

基金會呼籲國台辦正視台灣廣大民意的心聲。在台灣，宣揚籲中國統一的統派才是一小撮的「頑固份子」，希望中國各界和廣大民眾能夠認清國台辦與有關單位的行為才是破壞兩國之間的關係，亦非作為泱泱大國應有的風範，歷史會記住這些逆流而行的相關人士。