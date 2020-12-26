現場教授舉出「被侵犯」、「心痛」、「心酸」、「沒人權」。左起：連福隆、曾建元、陳志龍、吳景欽、魏賜聰。圖／法稅改革聯盟提供

政府迫害人權案件，為什麼不能夠平反？案例顯示人民的言論自由、居住遷徙自由、免於恐懼的自由面臨侵害！六民團在行憲74周年後，揭露「人權重大迫害案件」

要有人權為核心，才會有人權憲法、人權法律、人權政府。反之，如果是領導為核心，則會是迫害人權的行政、迫害人權的立法、不管人權的司法官僚、只附合統治者的媒體。台灣民主法治，是向前走，抑或是造假、霸凌、貪瀆的一堆政府犯罪橫行？

對此，臺灣財經刑法研究學會、假案平反真相調查委員會、冤案救援協會、從迫害到平反陣線、聯合國NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等六民間團體，選在12月25日行憲紀念日當天公布「重大迫害案件網路票選大公開」。

全程並且用中文、英文直播，用以凸顯從這些重大人權迫害的案件中，其實，憲法所謂的「保障人民的生命權、財產權、信仰自由、言論自由等權利」，竟然都被剝奪！

今天的重點，憲法條文，現實是「心痛」、「心酸」、「沒人權」、「被侵犯」的諷刺畫面。

台灣財經刑法研所學會理事長陳志龍說：「台灣號稱自由、民主、法治國家，但是實際情形如何？」，他舉立法、行政、司法、監察、考試、媒體為例。

在立法院有沒有訂立保障人權清楚明白的法律，抑或仍是頒布侵害人權的法律？立法院有沒有在預算上節約開支，抑或讓官員享有獎勵金、績效獎金的特權？立法院，為何不廢殘民以逞的惡法？為何不尊重人民的訴願權、訴訟權，仍讓人民受困於訴願要繳一半（或三分之一）的惡法，繼續荼毒台灣人民、繼續製造稅災戶。

至於行政院，口口聲聲說「依法行政」，但其實「不依據憲法行政」「沒依據人權行政」；只是依據高官意志行政」，讓違法亂紀官員，為獎金迫害人權，迫害憲法規定，無不引發「違憲行政」的嚴重疑慮！但仍不知道自我認錯！

至於司法獨立，更是長期遭到詬病，司法權在台灣，改革不力，甚至反改革，司法應該受到人民監督。但表現出，司法抗拒、不讓監察院啟動監察司法的功能。由於不少司法人員，不能真正考慮人權，沒有辦法在個案，達成解決問題的司法，在行政法院更是荒繆，竟「讓行政機關另為適法處分」，無疑地，這種矮化司法解決爭議的機制，顯失司法的格局。

至於媒體第四權，與人權的緊密距離，原本存在，但因為政府權力高漲，這種人權媒體，越來越遠只能期待，可遇不可求？

凡此種種，對於落實「憲法基本人權」，重要性可知。

由前述六大民團聯合起來，自12月6日起舉辦【21世紀國家人權重大迫害案件】網路票選活動，主辦單位對於28個社會矚目案件，湧進百萬票。12月25日行憲紀念日上午，於市長官邸公布票選結果。

票選第一名是被迫害24年的太極門假案；第二名，是919竹北黃媽媽事件；第三名是陳青旭案；第四名是葉揚春案、第五名是簡永松案。



12月6日起六大民團舉辦【21世紀國家人權重大迫害案件】網路票選活動，百萬票選結果。第一名是被迫害24年的太極門假案；第二名，是919竹北黃媽媽事件；第三名是陳青旭案；第四名是葉揚春案、第五名是簡永松案。圖／法稅改革聯盟提供

陳志龍教授表示，此次票選是行憲以來第一次徹底檢討，台灣是否為真正的民主、自由、法治，一定要看實際案例。如果仍有人躲在體制，恣意霸凌、恣意撈錢、恣意欺負人民，變成肥官，卻沒有被究責！而立法機關不務正業，不立人權法律，淪為執政者的「扈從」，沒有監督功能。司法機關在個案，裝聾作啞（龍蝦法官）、不追究，真的是荒腔走板。難怪司法改革，是全民最想要的，卻得不到！

迫害言論自由的919竹北事件，迄今已經3個月，當時的警長黃家琦、警管謝博賢、警所長葉日仁，竟然升官躲起來，而讓其他無關的警察出來應付議會。這種「不直接負責的政府」，讓人權（言論自由、集會遊行自由、免於恐懼自由）倍受質疑。苦主黃媽媽的先生表示，全家迄今仍處於恐懼警察，怕警察查水表、在家附近。

基隆陳青旭表示，感謝媒體、所有幫助過他的人士。但行政執行署官員偽造文書，拿假的查封公告，散佈不實消息，讓他受到名譽上的損害，當時他差點尋短。官員利用媒體，發動假消息整肅，沒有尊重人權。殊屬不該，他已提告法務部行政執行署副署長陳盈錦等3人。

簡永松，被國稅局的恣意稅單逼迫，今年往生，其遺孀鍾女士，是媒體人，她感慨表示，原來台灣看似民主，其實是那麼多假案，當過婦女界基金會三屆董事，而她先生簡永松，19歲時就因反國民黨的專制政權，成了最年輕的白色恐怖政治犯，後為國際特赦組織第一屆國際召集人，她說：「像我們這樣的人都求助無門了，其他人能怎麼樣？」



簡永松的遺孀鍾女士，是媒體人，她感慨表示：「像我們這樣的人都求助無門了，其他人能怎麼樣？」圖／法稅改革聯盟提供

奢侈稅稅災戶李小姐也在現場哭訴，2016年卻收到國稅局5百多萬的奢侈稅單，訴願必須繳一半約3百萬，她沉痛表示這根本不是救濟方法。

曾建元呼籲，監察院要以護民官的角色，有個極速的保全處分終止、暫停現在正在執行的違法行政處分，人民的損害可以因此被有效地控制。

吳景欽副教授直言：江國慶案，竟然靠「測謊」這種荒誕的證據，說是科學辦案，但都是假的。提到究責，太極門案的發動者侯寬仁檢察官，居然未被究責，反而升任廉政署副署長。

連福隆教授表示，在德國的救濟制度納稅人保護官是救命官，可以對法官的命令制止，但台灣則不然，竟用稅官當保護官，抄家滅族式的逼稅，不管人權，執行到底，侵吞人民財產。

魏賜聰助理教授表示，太極門案件是公權力國家的暴力，公務員犯了34種法律195條法條，但沒有公務員受到懲處。