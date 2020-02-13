規模較小的政黨，如台灣民眾黨丶時代力量，立法院黨團丶黨中央如何互動，尚待觀察。成立類似政策中心的智庫，扮演黨中央及立法院黨圑的政策研析角色，有其必要。(圖／畫面擷自Youtube頻道我家阿北啦TV直播影片)

國民黨補選黨主席，除了世代問題，黨的改造及政策路線，也是討論重點。民進黨在立法院超過半數，蔡英文高票連任，是否如同過去四年完全執政，蔡英文支配民進黨團，本來來自四面八方能言善道的民進黨籍立法委員被視為表決部隊。民眾黨在立法院初試啼聲，五席立委組成黨團。該黨是新興政黨，靠著柯文哲市長的個人光環，五位均是不分區立委，黨紀規範影響問政表現。

政治體制雖然政府部門採取行政丶立法丶司法分際，但是民主國家或威權國家，政黨均扮演重要角色。威權國家不少一黨專政，以黨領政。中國大陸丶北韓迄今仍是。國民黨的軍政丶訓政丶憲政，所謂訓政即是以黨領政。黨國不分，係威權體制的特徴，黨中史與中央政府幾乎劃上等號。國會是橡皮圖章，國民黨威權統治時期，國會議員未定期改選，增額比例有限。

黨中央馬首是瞻，黨領袖丶中常會為主，中央政策會指導國會黨團。長期執政，政府(尤其行政部門）負責政策規劃丶執行，黨中央統籌組織丶文宣丶動員社會團體等。頂多訓練機構，沒有智庫。外圍研究單位，背後包含軍事丶情治丶行政等部門。此種體制部分延續至今，只是中央政府更迭，反而民進黨可以操作目前一些政府出資設立的財團法人基金會等。

民主國家智庫與政黨保持距離

隨著政治民主化，國會議員定期改選，國會黨團與黨中央運作互動模式產生變化。內造政黨被視為國會黨團係該黨決策核心，外造政黨則否。內閣制國家，行政丶立法丶政黨，主要負責人均是國會議員兼任，典型內造政黨只是類型。日本自由民主黨，除了黨領袖(總裁）黨三役(幹事長丶政調會長丶總務會長）。政調會長類似一般國家政黨的中央政策委員會，負責凝聚丶形成黨的決策。如果係執政黨，交由國會丶行政機關執行貫徹。

非執政黨，通常僅在國會設置黨團，透過國會議員問政，表達政策立場，監督執政黨。總統制國家泰半如此，內閣制國家，依政黨在國會的席位，主要在野黨組成影子內閣。各國政黨發展型態不一，美國民主丶共和兩大政黨，黨中央負責選舉動員，四年一次黨大會通過的政策宣言，通常以總統提名人為主。民主國家雖有不少色彩鮮明的智庫，但是與政黨仍然保持距離，維持客觀研究形象。但是黨中央丶國會黨團，仍然與親近智庫合作，尤其在野黨。

台灣兩大政黨均設立智庫，國民黨的國家政策研究基金會，民進黨的新境界文教基金會。黨中央另有中央政策會，民進黨早期，未設置獨立基金會，直接在中央政策會設置專任研究員。國民丶民進黨智庫丶中央政策會丶黨中央丶立法院黨團，共同負責黨的決策形成。但是與其他民主國家相似，執政黨因為掌握行政部門及周圍智庫，通常智庫丶中央政策會，甚至黨中央丶國會黨團，政策影響力打了折扣。

規模較小的政黨，例如台灣民眾黨丶時代力量，立法院黨團丶黨中央如何互動，逐漸形塑。黨中央組織規模不大，不必然設置中央政策會。作為在野黨，黨籍立委在立法院的一言一行，被視為某種程度代表黨的立場。雖然規模小的在野黨實際影響力不大，但是立法院黨團協商制度，在野黨議題合作，甚至連結執政黨委員，仍然大有可為。也凸顯政黨的立場及政策主張。

民眾黨主席強調該黨智庫的規劃，十分必要。五位均是不分區立委，國會黨團與黨中央合為一體，暫不設立獨立基金會，成立類似政策中心，扮演黨中央及立法院黨圑的政策研析角色。五位立委丶黨團幕僚丶個人幕僚，與黨中央組成的政策中心擕手合作，人民拭目以待。