作者指出，輝瑞與莫德納兩家藥廠的疫苗臨床試驗中，亞裔的志願者少，所以實驗組和對照組，感染到武漢病毒的人數都很小，因此數據上不可信，不足讓我們下結論説，對亞裔而言，莫德納的疫苗較有效。示意圖／擷自公視新聞影片

有關輝瑞藥廠的疫苗，在亞裔人士身上的防疫效果可能比莫德納的疫苗差的外電報導，最近在網上各族群的社交媒體廣傳。有人甚至認為我們施打武漢病毒疫苗時，毫無疑問的，應該選莫德納的打。我個人認為以目前所有的證據，並不足以確認輝瑞的疫苗在亞裔身上的效果次於另一家的産品。請容我為大家分析我的論點。

首先，比較兩家藥廠研發出來，治療同一個病的兩個不同藥品的效果時，根據這兩家藥廠分別做出來的臨床試驗結果來做比較，往往無法取得可靠的結論。因為兩家藥廠的研究計劃，可能有許多不同之處，會影響到試驗的結果。比如說，研究開始之前，都要明定什麼人可以參加試驗，而怎麼樣的人不得參加。所以不同藥廠的研究，參加試驗者的組成可能很不相似。一家藥廠可能招收到比較健康的人來參與試驗，另一家可能相對而言低收入的人比例佔多。既使兩家公司使用幾乎相同的納入和排除的準則（inclusion and exclusion criteria）, 有很多人、地以及偶然的因素，也許會使招募到參加試驗的人群，會有可能影響到試驗結果的差異。就算參與試驗者的差異小到不會影響結果（事實上往往無法確知是否如此），兩組執行臨床試驗的人馬不同，執行試驗過程的鬆嚴不一。最後，試驗的結果，誰的病况有進步、誰惡化，是要經過特定人士確認（adjudication ），這一步骤更是容易引入錯誤或偏見。

我注意到這兩個藥廠的研究中，有一個理論上可能影響到結果的差異。為了避免把剛巧在加入研究前幾天，或疫苗還没有產生免疫效果前，就感染到病毒的人，計算感染人數，輝瑞藥廠在施打疫苗七天後，而莫德纳則是十四天後才開始。因此輝瑞公司的研究，比較有可能把不是因為疫苗無效而染病的人，列入為疫苗無效的病例。事實上這種情形有沒有發生，我沒有原始數據，無法判斷，但理論上有可能。

要比較治療同一個病不同的藥，效果的孰大孰小，唯一可信賴的研究方法，就是做一個「頭對頭比較研究」（head to head comparative trial). 也就是說兩個藥，由同一個研究團隊來做研究，在同一群人中招募志願加入試驗的人，依據同一個研究計劃，由同一組人來追蹤，同樣的人來驗證結果。

在嚴峻的疫情和急迫需要開始打疫苗的情況下，做頭對頭的研究是不可能的。但是就拿輝瑞和莫德納做出的兩個研究結果來分析，我覺得，我們還是無法做出對亞裔人而言，莫德那的疫苗要比輝瑞疫苗好的結論。以下是我的理由：

研究疫苗的功效，研究開始前，研究團隊要先假設疫苗可能的防疫功效有多少，（通常根據以往的經驗，大概是假設有效率百分之五十到六十），然後根據這個假設去計算，需要有多少人參加，研究的結果，才有希望能夠具有統計上的力度（statistical power）。同時也根據這個假設去決定，當參與研究的人，感染病毒的總數達到多少人時，就可以翻牌（即解盲）看看，治療組（打過疫苗的）和對照組（打安慰劑的）各有多少人感染到病毒，疫苗的功效就可以算出。當輝瑞和莫德納的研究，分別都達到預定可以解盲的階段時，分析的結果，兩種疫苗的功效差不多，都在95%以上。研究團隊接下來，往往會分析疫苗對各種小群組（subgroup）（如亞裔、拉丁裔、黑人白人、老少、男女等）的功效是否有所差別。通常在這個階段的就會面臨小組群人數少，對照組或實驗組只要增或減少數幾個病例，計算出來的結果就會有顕著的差異。

兩家藥廠的臨床試驗中，亞裔的志願者少，所以實驗組和對照組，感染到武漢病毒的人數都很小，因此算出來的數據的信賴區間都很大（用白話來說，就是數據不可信賴）。

我以為目前所有的數據，不足讓我們下結論説，對亞裔而言，莫德納的疫苗較有效。我也不認為如果有機會打到輝瑞的疫苗時，我們應該跳過這個機會而等待打莫德納的。我會比較重視疫苗的副作用。而目前為止，好像這兩種疫苗的副作用不相上下。

後語: 我的外甥Bryant Lin 在史丹福大學亞裔健康研究中心工作。他說他們正在積極探討疫苗對亞裔的功效之問題，有結果會向各位報告。



美國生物製藥公司莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）製藥公司，其研發的新冠病毒疫苗臨床試驗顯示，有效率均超過95%以上。圖／擷自PBS News hour，公視網路新聞，民報合成