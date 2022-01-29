印太、南海、台海和平安全，是國際政治和平穩定大局所需要的，美歐同盟國、民主聯盟國、世界愛好和平的國家，都不希望台海有戰事，因為戰爭不能解決任何問題。圖為美國太平洋艦隊，卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70）與兩棲準備組與日本海上自衛隊兵加級直升機驅逐艦 JS Hyuga (DDH 181)，正在進行培訓，以維護和保護印度太平洋。圖／擷自美國太平洋艦隊臉書 2022.1.23

古詩曰：寒燈短燼方燒臘，畫角殘聲已報春。意即：已燃盡的燈燭，猶如把歲尾的臘月燃盡；古樂器畫角的鏗響長鳴，吹響了高亢振奮的春曉號角。

年關將至，在送走危機四伏、動蕩叵測的舊歲之際，中國媒體卻似乎沈浸在「經濟交出了一份亮眼成績單」歡天喜地中，歐洲之聲與國門內的朋友通話，傳來北京坊間不同聲音，筆者記錄整理，作為「北京觀察」最新動態。

再次吹響「東升西降」的號角

近年來，「東升西降」成了中共媒體的「萬金油」熱詞，論及政情動態、外交風波、全球能源、環境保護，即便是防疫、抗疫、治疫等，都會套用這條熱詞，什麼「國際格局『東升西降』的時代」，什麼「全球能源轉型加速『東升西降』」等諸如此類。

其實「東升西降」，沒什麼新意，終究是老套路，毛時代的陳詞濫調，早在65年前的1957年，毛澤東出席莫斯科各國共產黨和工人黨代表會議上，有一段講話：「我認為目前形勢的特點是東風壓倒西風，也就是說，社會主義的力量對於帝國主義的力量占了壓倒的優勢。」當時，中國正點燃了「反右運動」，舉國陷入波及社會各階層的群眾性大型政治運動浪潮，那是個瘋狂的年代，還盛傳這樣的經典大話：「人有多大膽，地有多大產」，緊接著就是1958年〜1962年的三年困難時期，也有稱三年大饑荒，據「文革」後的一些專家學者統計，這一時期共造成1500萬〜5500萬人的非正常死亡。難道是呈現了「東風壓倒西風」嗎？

當然，今天的中國確實有進步、有發展，中共官方在大會小會上不斷強調「東方正在崛起，西方正在衰落」的觀點，當人們了解與認知了這些歷史與出典，不難分辨這些是中共政治宣傳的需要，為了掩蓋社會的千瘡百孔，粉飾太平盛世的景象，一言以蔽之，世人還能相信所謂的「東升西降」一說嗎？真不敢茍同！

從GDP增幅看中國經濟的一路下行

有言道「事實勝於雄辯」，應該說，社會發展的一些數據與現況，比強粉飾與宣傳更有說服力。衡量一國的經濟發展強與弱、優與劣，世人通常以GDP（國民經濟生產總值）作為最重要的綜合性考察和依據指標。

我們就從2021年中國的GDP說起。自2020年以來，新冠疫情在全世界肆虐，可說是無處不在，無孔不入，在這樣的動蕩年代，中國2021年的GDP增幅是8.1%，為此，中共的大小媒體是一片鶯歌燕舞、自鳴得意的熱吹。當人們從去年四個季度GDP增幅相比較時，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%，便能感悟到一個非常嚴重的事實，經濟增幅呈下降的趨勢，前景令人擔憂。換句話說：2022年中國全年GDP增幅是否繼續會一路下行？或者說是否還能維持2021年最後一個季度的4.0%增幅？不得而知。

如此的GDP增幅下滑數據，在中國近30年的經濟發展歷史上極為罕見，這對中共各級官員會來說，是個萬分憂慮的警示與警報。

再則，中國人口老年化與低生育率，又是一大嚴重危機。2020年中國育齡婦女的平均生育率為1.3，處於較低水平。根據聯合國人口司的數據，總生育率（TFR）達到2.1，意即婦女一生中生育子女的總數。由於嬰兒夭折及疾病等原因，一般來講婦女的平均生育率只有保持在2.1，才能達到世代更替的人口發展水平，不會遭致人口總數隨著世代更替而下降。簡言之，保持人口繁衍平衡發展的生育率是2.1。

而中國的生育率，有評論稱已跌入「低生育率陷阱」。原因是：一方面人口老年化，育齡婦女數量持續減少，另一方面是計劃生育「一胎制」的後遺症。近年來鼓勵「二胎」政策吸引力不足，及新冠疫情帶來的社會問題，工作、生活的不確定因素，及分娩住院的疫情憂慮，都進一步降低了居民的生育意願。

倘若說2021年GDP增幅態勢，預示著未來數年經濟發展一路下行的態勢，那麼出現嚴重的「低生育率陷阱」，則將預示著20年後中國經濟發展的蕭條期，業已警鐘長鳴了。

不禁要問：中國的各級官員面對所謂的「東升西降」說，還那麼自信嗎？



2022年中國全年GDP增幅是否繼續會一路下行？或者說是否還能維持2021年最後一個季度的4.0%增幅？示意圖／擷自網路，民報合成

反貪愈演愈烈證明了中國制度性問題

自習近平執政以來，加強了反腐反貪運動的力度，嚴格的說，八九民運後，江澤民時代便開啟了反腐反貪運動，三十多年來從未停止過，但是，如何來鑒定反腐反貪運動的收效呢？

1、通過數據來觀察貪腐態勢。

由於中共每年的反腐、反貪數據，並不像GDP數據表述的那樣統一，我們只能從不同數據加以觀察。

同樣據新華網報導：「2020年，全國紀檢監察機關共立案61.8萬件」；而「2021年前三季度，全國紀檢監察機關立案就有47萬件」。

中共數十年如一日的口號：保持純潔性始終是我們黨矢志不渝的追求和堅守。但是根據上述數據，人們不禁要問：為什麼每年有幾十萬中共官員前赴後繼的又貪又腐？顯然中共官員與「純潔性」還相距幾十萬之遙。

2、中共官員不如中國百姓。

2000年的新華網報導數據表明，「中共廳級以上貪官腐敗情況，『一把手』貪腐占到六成，以國企最集中，而近八成貪官均有黨委工作經歷。」

2022年「央視網快看」報導：當前中國「每10萬人中刑事案件數為339，是刑事犯罪率最低的國家之一。」

3、越反越腐證明了中國的制度性問題。

中共是一元化領導，一黨統治，這樣的反腐反貪，只是左手打右手，近年來，中共反腐反貪的高官犯罪，呈現知法執法犯法趨勢，大案要案的對象都集中在公檢法系統的高層，2021年，中共政法系統位高權重、號稱「政法五虎」者：孫力軍（公安部副部長）、龔道安（上海市副市長、市公安局局長）、鄧恢林（重慶市副市長、市公安局局長）、王立科（江蘇省副省長、政法委書記）、劉新雲（山西省副省長、省公安廳廳長）紛紛落馬。

這樣的幹部隊伍，其結果必然是：查不清，打不痛，肅不盡。為什麼中共30年的反貪反腐之路，越反越貪越腐，憲政法制只是形式與擺設，充分證明了中國一黨統治的制度性嚴重問題。



近年來，中共反腐反貪的高官犯罪，呈現知法執法犯法趨勢。2021年，號稱「政法五虎」者，紛紛落馬。左起：孫力軍、龔道安、鄧恢林、王立科、劉新雲。示意圖／擷自網路，民報合成

反對「武統」逐漸成為主流認知

儘管新近一些媒體又在炒作「台海局勢近來益發緊繃，戰爭是否一觸即發」。但筆者長期堅持「台海無戰事」的觀點。

1、先從大陸民情說起。

新近，北京大學教授鄭也夫撰文《匹夫說台海》，核心思想是：反對武統！反對武力威懾！

其實，這並不是一家之言。國內朋友告訴我：這不是某一人的想法與說法，而是中國百姓普遍的認知與觀點。從中國百姓的角度來說，首先「中國人不打中國人」，儘管向來有「台灣人」之說。台灣人民不願意服從專制獨裁政府，完全合情合理，中國海內外的民主人士、民運人士，都不甘於中共獨裁統治，特別是逃亡海外的民運人，絕大部分已入籍他國，嚴格的說都不是中國人了。我們這批人與台灣人民有多大的區別呢？再則處在現代文明世界，動輒武力相加已不被世人接受，中國人確實應該思考一下，武統台灣，無論是向誰開炮開槍，這與鎮壓學生、鎮壓市民有什麼本質的區別呢？

2、從中共高層的長期政策來看。

毛澤東時代一直有「我們一定要解放台灣」說法，但在改革開放年代，港台資本大量進入大陸，中國經濟騰飛，百姓終於醒悟了「誰」解放「誰」是荒唐言行。前南京軍區副司令員王洪光的〈「六戰一體」武統台灣〉文章，是退役數年後2018年的作品，應該算是「武統台灣」的民間計劃，估計南京軍區存有更完整具體的「武統台灣」計劃。

但是近年來，中共高層越來越忌諱提及「武統」一詞，道理很簡單，近3年來，中印邊界摩擦不斷，一再碰撞鬥毆，但中共高層並未重蹈毛澤東的套路，中印之間都一再避免開戰，更何況是面對台灣？一旦開戰，生靈塗炭，百姓遭殃，無疑會成為歷史罪人。

我相信，「武統台灣」是中共永遠不會開啟的備案。

3、國際政治需要台海和平與安全。

印太、南海、台海和平安全，是國際政治和平穩定大局所需要的，美歐同盟國、民主聯盟國、世界愛好和平的國家，都不希望台海有戰事，因為戰爭不能解決任何問題。

1月25日，美國眾議院公布了一項《美國競爭法案》，旨在表達「我們將向中國和世界其他國家表明，21世紀將是美國的世紀。」

倘如美國保護不了台灣，就意味著退出亞洲區域，美國霸主的地位從此煙消雲散，所以說：保護台灣，就是維護美國世紀的亞洲基點，也可以理解為維護世界霸主基礎。

送走了年終歲末的寒冬，新的一年春天還會遠嗎？