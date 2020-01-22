防範武漢肺炎，黃偉哲呼籲市民莫恐慌、勿搶購囤積口罩並指示觀光旅遊局加強相關防疫措施，今(1/22)日起旅客入住臺南市旅宿業，業者將主動為旅客量體溫，防疫視同作戰，造成旅客不便要請旅客見諒，針對入住旅客體溫量測結果，如發現旅客有發燒情形者，如屬一般流感並已自行就醫治療者，將請其戴口罩並做好自主健康管理。如有武漢相關接觸史或旅遊史者，則將請旅客立即就醫，如旅客拒絕就醫，將通報防疫專線1922處理。

中央流行疫情指揮中心已公布我國確診境外移入的武漢肺炎首例，南市長黃偉哲非常關心這波新型冠狀病毒疫情，已指示市府相關單位調查南市生產口罩廠商之庫存與生產量。目前台南市口罩供應無虞，請市民無須特意搶購，同時再次呼籲，近期儘量避免前往武漢，並應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員。

此外，鑑於目前為寒假與春節期間，為旅遊觀光活動的高峰期，遊客出入眾多，黃偉哲指示觀光旅遊局加強相關防疫措施，今(1/22)日起旅客入住臺南市旅宿業，業者將主動為旅客量體溫，防疫視同作戰，造成旅客不便要請旅客見諒，針對入住旅客體溫量測結果，如發現旅客有發燒情形者，如屬一般流感並已自行就醫治療者，將請其戴口罩並做好自主健康管理。如有武漢相關接觸史或旅遊史者，則將請旅客立即就醫，如旅客拒絕就醫，將通報防疫專線1922處理。

另旅宿業者也將宣導所有旅客出入高風險場所可以戴口罩、勤洗手，避免食用生肉及生蛋，如有身體不適應戴上口罩儘速就醫。

南市府表示，目前登記在台南市境內大型具規模之口罩製造工廠計有全程興業、康那香、恒大等6家，目前每日生產一般級105萬片、醫療級85萬片，總庫存量100萬片，供應無虞。市府法制處消保官並於今(22)日下午會同衛生局及經發局前往查訪，目前大潤發、啄木鳥藥局、美華泰、寶雅、全聯福利中心等賣場皆供貨正常，僅好事多缺貨，另各賣場亦無哄抬價格情形。

市府相關單位將於春節期間持續查訪大潤發、全聯福利中心、家樂福、小北百貨及超商等店家，了解有無囤積或價格變化情形。倘發現市場價格異常變動或業者涉有聯合漲價違反公平交易法之嫌，也將移請行政院公平交易委員會進行查處，確保市場供需無虞、為市場秩序做把關，籲請本市消費者可安心。

南市府指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至1月21日止，2019新型冠狀病毒個案感染的嚴重性特殊傳染性肺炎病例累計219例(武漢198例、廣東14例，北京市5例、上海市2例、泰國2例，台灣、日本、南韓、美國則各1例)，死亡個案累計4例。在中國大陸方面，其疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形。台南市將持續配合疾管署國際機場檢疫與社區人員健康追蹤、國內港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，另針對醫療院所感染管制預先規劃等，減少疫情對本市之衝擊，確保市民健康。

南市府再次呼籲，民眾近期前往中國時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員，請勿私自服用退燒藥造成防疫漏洞，病人或家屬如果隱匿疫情，將依違反傳染病防治法第31條，處新台幣1至15萬元罰鍰；返國14日內如出現上述疑似症狀，撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180並依指示戴上口罩，衛生局安排後續收治醫院，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，請上衛生局資訊網瀏覽(https://health.tainan.gov.tw)。