「世界上最奢侈的是陪伴」！兒童節最好的禮物，是給予孩子安全健康的環境。」海洋委員會推出兒童節特輯，強調疫情期間多多陪伴家人，減少不必要的群聚感染風險，共同創造幸福的家庭回憶。海委會期盼全臺民眾配合政府共同遵守相關防疫作為，並請大家多給予辛苦的海巡人員支持與鼓勵」。

海巡陪伴幸福常在-「疫情隔絕不了的親情」微電影，全片深入屏東鹽埔安檢所拍攝，真實反映海巡人員在疫情肆虐下的辛勞，描述因應疫情來襲，海巡人員登檢船隻，落實邊境檢疫工作，卻因勤務繁忙而無法回家；孩子們在兒童節前夕特別到安檢所與許久未見的爸爸媽媽相聚，其中淚灑安檢所及深情相擁的片段都是素人演員們發自內心的真實情緒，在拍攝時也令人所有工作人員感動不已。網友在海委會官網留言肯定說：「謝謝每一位為人民付出的您，謝謝您們辛苦了！」….

海巡工作24小時全年無休，與家人聚少離多，近期從防杜非洲豬瘟到武漢肺炎，勤務更加繁重，不過，嚴峻的疫情隔絕不了親情，每個海巡同仁投身公務，背後都有家人最堅實的支持。 海洋委員會強調，為了給全臺灣的孩子們最安全、最健康的生活環境，海巡同仁，犧牲自己與家人相聚的時間，更加落實邊境檢疫及防疫工作，全力杜絕任何疫情破口，請大家多給予辛苦的海巡人員支持與鼓勵。