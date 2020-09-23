美國《防止強迫維吾爾勞動法》法案將全面禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業提供明確和令人信服的證據，證明其供應鏈中沒有強迫勞動，才可獲准進口。新疆紡織廠示意圖／擷自環球時報影片

美國國會眾議院星期二（9月22日）以壓倒多數通過《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

眾議員們以406票贊成，3票反對通過了這項法案。有22名議員未投票。

這部法案由參眾兩院十多位兩黨議員在今年3月聯署推出，發起人包括國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、民主黨眾議員吉姆·麥戈文（Rep. Jim McGovern, D-MA）、該委員會共同主席、共和黨參議員馬可·魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）和曾經擔任過該委員會主席的共和黨眾議員克里斯·史密斯（Rep. Chris Smith, R-NJ）等人。

這部法案將全面禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業提供明確和令人信服的證據，證明其供應鏈中沒有強迫勞動，才可獲准進口。美國法律已經禁止進口強迫勞動產品，新的法案更進一步，假定新疆生產的所有產品都涉及強迫勞動。

新疆是中國主要棉花產區，法案如果生效，中國的大部分輸美棉花產品可能會被禁。

這部法案還須由參議院通過，才能送交川普總統簽署成法。

參議院版本的聯署人之一、馬里蘭州的民主黨參議員克里斯·範·荷倫（Sen. Chris Van Hollen, D-MD）對美國之音說，他希望參議院也很快通過這部法案。

他說：「我很高興看到眾議院推進這項法案，我希望我們參議院也能有進展。我們會和其他參議員討論，希望能看到法案向前推進。」

上星期，眾議院議長南希·佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）曾說，眾議院本星期將審議兩部涉及新疆強迫勞動問題的法案。另一部法案是《強迫維吾爾人勞動披露法》。這是今年3月由來自維吉尼亞州的民主黨眾議員詹妮佛·瓦克斯頓推出的，將要求美國上市公司披露其供應鍊和使用強迫勞動或拘押留營產品的信息。這部議案沒有列入眾議院星期二的最新議程。

來自加州的民主黨人佩洛西當時說：「假如我們因為商業利益而拒絕就中國的人權發聲，那麼我們會失去談論世界任何地方人權的所有道德權威。」

近年來，中國政府在新疆將據信超過一百萬的維吾爾和其他少數民族穆斯林送入拘押營接受再教育。

中國政府否認新疆存在再教育營或拘押營，稱這些設施是為了「預防性」反恐和去極端化而設立的「職業技能教育培訓中心」。

美國國會今年通過了得到兩院兩黨高度支持的《維吾爾人權法》並由川普總統在6月17日簽署成法。

9月14日，美國國土安全部的海關與邊境保護局針對中國產品發布了五項禁止進口的暫扣令。國土安全部說，暫扣令涉及的產品「由新疆維吾爾自治區國家贊助的強制勞動生產，中國政府在當地針對維吾爾人民和其他少數民族與宗教群體進行系統性的踐踏人權行為」。

這是川普行政當局針對北京對待新疆維吾爾人等少數民族的方式而採取的最新制裁措施。美國政府之前對包括中共政治局委員陳全國在內的被控參與侵犯新疆人權的官員實施了製裁。

路透社報導說，美國海關官員上星期說，除了9月14日宣布的禁令外，他們已準備針對整個新疆地區的棉花、棉織品和番茄等產品製定更廣泛的禁令，但行政當局內部仍在進行法律分析。

美中關係問題已成為美國大選議題，這次選舉不僅是共和黨人川普總統和他的民主黨對手拜登之間的對決，也將決定國會的控制權。