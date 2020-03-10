澳洲音樂家布萊特狄恩確診感染武漢肺炎，音樂總監呂紹嘉今（10）日表示，他與樂團要為這次事件造成社會恐慌，向社會大眾致上最深的歉意。圖／取自ShaoChia Lü 呂紹嘉粉專

澳洲音樂家布萊特狄恩(Brett Dean)來台演出返澳後確診感染武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），逾百名接觸者需隔離；國家交響樂團（NSO）音樂總監呂紹嘉今（10）日透過NSO粉專表示，他與樂團要為這次事件造成社會恐慌，向社會大眾致上最深的歉意。

來台表演的澳洲音樂家布萊特狄恩，於2月23日至3月2日在台期間，除了2月27日曾至診所就醫外，2月28日在國家音樂廳及3月1日演奏廳演出，均入座觀眾席，並接受專訪，疫情指揮中心匡列147名接觸者，包括工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等。

「歷這次事件，我親身體驗，新冠狀肺炎跟我們的距離，原來只在咫尺之間」，呂紹嘉今天表示，從事發到現在隔離期間，無時無刻不感受到各界對於樂團與他的關心，他向大家致謝。

呂紹嘉指出，病毒的變化快速，疫情的嚴峻，以及個案的非典型症狀，對於全國甚至全世界來說，都是無比的挑戰，對於樂團也是一樣。謝謝防疫單位的明快處置，細心協助，在專業的社會資源支持之下，他們調整了前進的步伐。謝謝所有NSO的音樂家們，在音樂上總是全力以赴，即使遇到這樣的難關，也為社會做了最好的示範。

他說，在未知的病菌與命運面前，人人都是平等的，他十分理解社會因為這次樂團音樂家染疫事件所受到的衝擊，更心疼NSO團員、音樂界人士以及相關從業人員感受到的壓力，這次在一些處理細節上，「我們的確輕忽了病菌狡詐的隱匿強項與不可預測，部分舉措作得不夠完善，身為樂團音樂總監，我責無旁貸，要在這裡向各位致上最深的歉意」。

呂紹嘉強調，交響樂團就是社會的縮影，在這次事件累積的所有經驗值，都是樂團進步的動力，未來一定會做得更好。深信當溫暖的樂音再起之時，正是展現人性光明的時刻，祈願社會早日恢復平靜，人們健康平安。