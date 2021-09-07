2021.9.4國民黨主席候選人電視政見發表會，作者指出，四位候選人的政見，聽不到台灣備受中共打壓、軍機擾台的譴責以及對台灣未來遠景的論述，全把「兩岸議題」當做交心表態的首要大事。左起：江啟臣(1號)、卓伯源(2號)、張亞中(3號)、朱立倫(4號)。示意圖／擷自KMT臉書直播影片

國民黨主席選舉月底投票，4日下午舉行政見發表會，四位候選人有志一同，全把「兩岸議題」當做交心表態的首要大事；既向「正藍」的中國國民黨員交心，也對「紅色」的中國共產黨表態。藉由兩岸議題「綁架台灣」，已成「中國國共兩黨」的通關密語！

民國初年戴季陶《孫中山與台灣》：「孫中山死時曾說，台灣應該首先成立國會與自治政府。」這是戴季陶自述孫中山生病時告訴他的。其背景是，台灣的中國同胞被日本人壓迫欺負，就像高麗人被壓迫一樣，因此我們必須鼓吹台灣獨立。

2016年孫文學校成立，張亞中擔任校長自稱是孫中山的傳人，對此歷史裝聾作啞故意忽視，還批判李登輝的本土化路線！

國民黨克制不住「大中國」主義基因的召喚，唱和中共完成「復興中華民族」的統一大業，甘於聽命於共產黨的催命符咒，畢竟國共是一家親！因此不管是和中、知中、傾中，就是要把台灣奉送給中國？自絕於台灣民意，徹頭徹尾的錯誤路線，當然導致國民黨在台灣情勢反轉一路探底。

「大中國」主義基因與民意脫節

中國國民黨淪為共產黨在台灣的代言人，恐怕也是國民黨在台灣最大的剩餘價值所在！如何舔中、親共，只能扮演中國統一戰線的棋子，還是中共的次要敵人，無庸置疑。對中共的心態而言，只要國民黨安分守己，借助強化對台統戰，榨乾國民黨的剩餘價值才是目的？

前天（5日）前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰表示，簡單地綜合評論四位候選人政見發表認為：「朱不知統戰怎麼回事，張太天真以為可以單人之力來左右中共簽和平協議，江還在原地踏步搞不清楚兩岸怎麼寫，卓走回九二如同鬼打牆」。

四位候選人的政見，聽不到台灣備受中共打壓、軍機擾台的譴責，對台灣未來論述為何？只有如何討好中國、抱習近平的大腿。也可以看出國民黨黨主席候選人，黨國人才已經日薄西山；江啟臣還企圖找出統獨之外的第三條路線，真是天真幼稚到不行？

國民黨幻想，舔共親中換來中共在經貿議題、兩岸人民文化交流等政策上的紅利，以利於欺騙台灣人，拉抬中國國民黨在台的聲勢，以利選舉操作？但問題是，他們不惜犧牲台灣民主制度與違反台灣民意。

國民黨9月4日人才對共產黨交心，隔天5日共軍出動19架次軍機侵擾台灣西南空域，不知黨國作何感想？是被甩嘴巴的屈辱還是亡國感的痛苦？

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月6日在推特（Twitter）轉貼19架共機擾台的新聞，並發文喊話「美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由。」在台灣的中國國民黨自己染紅，卻要拉台灣葬送在極權共產主義的蹂躪之下？既不認同台灣，何不去解救中國大陸同胞生活在水深火熱之中？