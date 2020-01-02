前AIT處長包道格受訪時強調，對於台灣選民來說中國當然是一個大的因素，但是經濟民生問題可能是他們更看重的。圖／民報資料照

中國因素如何影響台灣大選？曾任過美國在台協會台北辦事處處長的包道格（Douglas Paal）接受美國之音採訪時強調，對於台灣選民來說，中國當然是一個大的因素，但是經濟民生問題可能是他們更看重的。

台灣將於2020年1月11日舉行總統及立法委員的選舉。台灣總統蔡英文此前表示，中國介入台灣選舉的事情每天都在發生，北京則否認干預台灣的選舉。台灣大選中的中國因素究竟有多大？北京影響台灣輿論的企圖以及香港的抗議活動如何影響台灣總統大選的結果？

包道格說：「一般來說，根據我的經驗，選民通常會通過他們所看到和感受到的經濟視角來過濾他們的觀點。中國可以被視為是對經濟的威脅，或者，作為對陳水扁時代的反應，他們看到北京（給台灣）提供了值得追求的利益，馬英九就從中受了益。今天，在去年12月的9合1選舉對民進黨政府做出嚴厲的判斷之後，情況似乎已經開始發生逆轉。但是民進黨覺醒過來，甚至在5月份香港抗議活動顯露之前就開始解決這些問題。」

包道格認為，儘管北京通過社交媒體試圖影響台灣的選民，但是他傾向於認為，這種影響有限。他指出，中國在台灣問題上濫用社交媒體是有記錄的，儘管其後果難以衡量。但他仍然沒有看到「這可能是1月份選舉中的1個重大因素的證據」。

在他看來，更能影響台灣選舉結果的是國民黨總統候選人的弱點以及他們對選民發出的信息。