敦睦艦隊最近因爆發武漢肺炎群聚感染問題，國防部對疫情回報及處置方式引發社會撻伐，但主要是針對疫情防控部分有質疑。不過，無黨籍立委林昶佐今天則揭露，國民黨立委吳斯懷等人，提案向國防部索取可能涉及國安機密任務的「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」等資料，而非與防疫直接相關的「就診資料」、「安全回報」，他砲轟國民黨立委「到底想趁亂幹什麼?」。圖/取自林昶佐臉書

敦睦艦隊最近因爆發武漢肺炎群聚感染問題，國防部對疫情回報及處置方式引發社會撻伐，但主要是針對疫情防控部分有質疑，而非艦隊任務。無黨籍立委林昶佐今天則揭露，國民黨立委吳斯懷等人，提案向國防部索取可能涉及國安機密任務的「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」等資料，而非與防疫直接相關的「就診資料」、「安全回報」，他砲轟國民黨立委「到底想趁亂幹什麼?」。

林昶佐表示，磐石艦染疫案，至今源頭還查不清楚，令國人擔憂也憤慨。除了衛福部與指揮中心正在調查，立法院當然要嚴格監督把關，自己在質詢時也梳理了時間軸，指出國防部本身也拖延防疫措施與資訊傳達，此案不能只讓艦指部來承擔。

林昶佐說，國民黨現在居然跟國防部索取包括可能涉及國安機密任務的「航舶日誌」「船位描跡紀錄」等，請問這是什麼用意？如果是為了防疫，與防疫直接相關的「就診資料」「安全回報」資料卻不索取，請問國民黨到底想趁亂幹什麼？

林昶佐認為，立法院應該成立調閱小組，重點是把個人隱私遮蔽後的「就診資料」「安全回報」或其他與防疫相關的資料，協助釐清疫情，但一切仍必須回歸衛福部與指揮中心來掌握，畢竟疫調專業的是他們，不是立法院。請有心人士不要趁亂做別有他意的事情。