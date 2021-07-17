賴其萬，1944年生於台北大稻埕，建國中學畢業，1962年考上醫學院，1969年畢業後於台大附設醫院擔任神經精神科的住院醫師，受訓完升任主治醫師，1975年他前往美國明尼蘇達大學進修，通過神經專科醫師考試並於該大學醫院擔任神經科腦電圖癲癇研究員，1979年他轉任肯薩斯（Kansas）大學神經科的助理教授及醫院的腦電圖室主任，1983年任該大學醫院癲癇中心主任及神經科副教授，1990年升任神經科教授，在美國23年時間他已經成為知名的神經科醫師及癲癇症的專家，除了臨床病人的服務他也從事教學工作，對於美國醫學教育制度和醫學人文倫理的重視有深刻的體驗。由於對故鄉的關心和想回來照顧年邁的父親，加上他有機會拜訪曾在台灣彰化基督教醫院奉獻一輩子的英國蘭大弼醫師，身受蘭醫師父子二代為台灣人奉獻的精神感動，1998年他決定返台，他回到了台灣擔任慈濟醫學院院長兼慈濟大學副校長，同時也在慈濟醫院擔任副院長，開始了他回饋故鄉的工作！

賴其萬非常重視醫師和病人的關係，看病不但非常仔細，也要向病人做很好的病情說明，他在慈濟看教學門診常因花較長時間和病人溝通，而聽到在診間外面候診的病人大聲抱怨，認為醫生是否不會看病，可是等到這抱怨的病人親自進去看診，又一直問很多的問題不想很快的離開，所以他很用心的寫了很多討論醫病關係的文章，希望能對民眾提供更好的教育。他後來甚至在陳永興醫師創辦的民報，開闢｢醫病平台｣的專欄，邀請醫師、病人、家屬、醫學生甚至社會各界人士，共同來探討｢醫病關係｣引起熱烈回響。他不只在慈濟醫學院充實醫學人文的課程，他也在2002年出任了教育部醫學教育委員會執行秘書的工作，2006年又擔任醫學院評鑑委員會執行長的工作，他和成大醫學院的黃崑巖校長及和信治癌中心的黃達夫院長三人合作，成為最近20年台灣醫學教育改革的推手，希望透過評鑑改善各醫學院的教學品質，特別是在人文精神的養成和醫學倫理的落實方面，他們三人不斷的發表文章引起了醫界相當的自省，2010年他繼黃崑巖之後擔任了教育部醫學教育委員會的召集人！

賴其萬在2001年應邀到台北和信治癌中心醫院看診，同時擔任該院醫學教育講座教授，他和黃達夫院長有志一同，不僅在院內經常舉辦醫學人文倫理的講座，他們還一起推薦許多國外醫師寫的好書，請台灣的出版社翻譯成中文，推介給國內的讀者，這個努力持續了20年，確實對台灣的醫學人文倫理品質產生了莫大的影響！賴其萬自己翻譯過佛洛伊德的《夢的解析》，出版有《當醫生遇見SiKi》、《醫師的深情書》、《照亮黑暗角落》、《病人心醫師情我的癲癇病友》、《醫界這一行》、《話語雙手與藥》、《杏林筆記》、《賴其萬醫師的心靈饗宴》…等重要作品，其中《杏林筆記》在2006年曾獲新聞局最佳專欄寫作金鼎獎！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集