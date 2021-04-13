行政院對林的辭職遲遲未准駁，又有部分黨籍立委為林佳龍緩頰，認為留下才能改革，這其實都是在害林佳龍。圖／擷自公視新聞影片

遇到重大不幸事件，政務官辭職，負起政治責任，天經地義，不要猶豫。政務官辭職，確實無法解決問題，更不能馬上解決問題。但，可以撫慰人心，更可以樹立典範，讓後續為官者警惕。

4月連假第一天，台鐵太魯閣號出軌，49人死亡、兩百餘人輕重傷，釀成半世紀來最大鐵路事故。

林佳龍在事發後第一時間說，「自己不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任」。此說法錯誤，且已錯失第一時間請辭的最佳時機。第三天才傳出林佳龍第一時間有口頭請辭，但這是事後傳出，無法證實。其實，林佳龍給人的一般印象還不差，事故發生後，不僅努力搶救、搶修等善後工作，也誠心撫慰家屬，相當辛勞。但「全力搶救、協助死傷、搶修交通、徹查原因」，哪一項非現任的交通部長不可？不請辭如何負起政治責任？林佳龍可能會覺得，我也沒有錯，工人沒照標準作業，工程車掉入鐵軌，關我什X事？這樣辭職，真倒霉？我還想更上一層樓呢。

林佳龍應請辭負起政治責任

我想告訴林佳龍，就是因為你想要更上一層樓，才更需要辭職。負政治責任請辭，不是法律責任或道義責任，更不需要有過失。2000年八掌溪事件（4人死亡），關行政院副院長何事，游錫堃卻請辭下台。或許您認為，游是在民意壓力下，扁政府授意止血的代罪羔羊。那1983年，一個省立高中禮堂倒塌（26人死亡、82人受傷），又關省教育廳長何事？黃昆輝廳長卻也請辭下台。或許您覺得，那也是為了平息民怨。沒錯，為政治責任請辭，就是為了平息民怨。

後來聽說，林佳龍鑽入太魯閣號，親自目睹慘狀，乃更堅定辭職的決心。這雖然有一點慢了，但仍是有同理心的表現。只是，行政院對林的辭職遲遲未准駁，又有部分黨籍立委為林佳龍緩頰，認為留下才能改革，這其實都是在害林佳龍。尤其近日出現交通部相關的數個工會紛紛上演「慰留秀」，更傳出是交通部主秘主導，這些絕對是在傷害林佳龍。雖然主秘主導已被否認，但是，工會慰留是真，林佳龍不應該讓這些慰留秀繼續下去，否則跳入黃河也將洗不清。

政壇上，退步原來是向前的例子，比比皆是。請林佳龍深思。



作者指出，負政治責任請辭，不是法律責任或道義責任，更不需要有過失。圖／擷自公視新聞影片