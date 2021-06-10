白宮官員周三（6月9日）透露，拜登總統簽署一項新的行政命令，取消他的前任川普總統去年發布的兩項禁止由中國公司開發擁有、在美國深受歡迎的兩個應用程序抖音（TikTok）和微信（WeChat）的行政命令，由本屆政府對與中國相關的應用程序進行有關美國國家安全風險的評估。

根據美聯社的報導，白宮新的行政命令要求美國商務部對由中國製造、提供或控制的應用程序進行白宮官員稱之為「基於證據」的分析。白宮官員特別對那些收集用戶個人數據或與中國軍方或情報活動有關系的應用程序感到關切。

美國商務部還將就如何進一步保護美國人基因和個人健康訊息提出建議，對某些與中國或其他對手相關的軟件程式的風險提出解決辦法。

抖音是由中國公司開發的短視頻分享應用程序，而微信也是中國公司開發的社交、通訊和支付應用程序。這兩個應用程序在中國國內和國際上，包括美國國內，都深受用戶的追捧與歡迎。

拜登政府最新的行動反映出其對美國人的個人訊息可能暴露在與已然成為美國經濟和政治對手的中國有聯繫的熱門軟件程式之下的持續關切。針對中國在科技上的進展，白宮與國會都已分別採取應對行動。美國參議院星期二（6月8日）通過了「2021年美國創新與競爭法案」，致力於強化美國的半導體生產以及人工智能等科技的研發，以面對愈演愈烈的國際競爭。

川普總統去年8月先後簽署兩項行政命令，禁止在美國司法管轄下的任何個人或公司與抖音或微信的母公司騰訊發生任何交易，並且計畫在美國應用程式商店將這兩款程式下架或停止更新。川普一度還要求美國公司入股並掌控擁有抖音的字節跳動公司。但是川普下達的禁令一直在美國的法庭上受到涉案公司或用戶的挑戰，因此也一直沒有實際生效。