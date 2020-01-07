黑鷹失事，空軍司令部今（7）日表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。圖／宜蘭消防局提供

國軍黑鷹直升機2日失事，致參謀總長沈一鳴上將等8位將士殉職，空軍司令部今（7）日表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀；並澄清，沒有媒體指稱「查洩密」一事。

為調查日前意外失事的UH-60M型直升機肇因，國防部於4日前往運安會取回黑盒子相關資料，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

日前運安會有官員透露調查內容，傳出空軍官員對運安會解讀後的黑盒子資料不滿；空軍司令部今天表示，對黑鷹失事事件發生後，運安會即快速的協助解讀「黑盒子」資訊表達感謝，空軍內部亦無媒體指稱「查洩密」情事。

空軍司令部指出，因涉及原廠解讀權限，已協調美在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。這本次失事調查尚須蒐集各項資料，黑盒子資料僅為其中乙項，取得黑盒子資料後，再進一步與其他事實資料（如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等），進行交叉比對、分析評估及研討審查等工作。

空軍司令部強調，此案依據「空軍飛行及地面安全教範」失事調查規定，已成立調查委員會及審查委員會，指派相關專業編成飛行、修護、醫務、法務、氣象等委員席位，另邀請運安會及飛機設計原廠公司，共同協助審查，並按「現場調查」、「事實資料蒐集」、「分析」及「結論」等程序執行。本部感謝運安會及各界的協助，籲請外界勿妄加臆測，報導不實言論，使國人誤解。