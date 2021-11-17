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每日國際焦點

德國能源監管單位要求北溪二號天然氣管線位於瑞士的營運聯盟需在德國設立分公司以符合德國法規才能得到營運許可

亞美尼亞與亞塞拜然發生邊界衝突，15士兵陣亡12被俘，失去2陣地，請求俄國支援

智利參議院否決總統彈劾案

美國總統拜登將所有尼加拉瓜民選官員列入禁入美國黑名單

日本

真子前公主抵達紐約

南韓

警政署長前往日韓爭議領土竹島

北韓

金正恩1個月來首度公開露面視察中韓邊界上新建都市三池淵

中國

中共19屆六中全會11日通過黨史上第三份歷史決議後，今天正式公布長達3.6萬餘字的決議全文，逾半篇幅讚頌中共總書記習近平

印度

Akasa 航空下訂72架波音737MAX客機

澳洲

總理莫里森表示將投資1億澳幣於量子科技

菲律賓

小馬可仕在2022總統候選人中聲勢暫時領先

新加坡

與印度討論部分恢復商業航班

越南

2021年12月30日起將取消美國進口小麥關稅，降低美國玉米關稅至2%、美國豬肉進口關稅至10%

泰國

李奧納多狄卡皮歐主演的《海灘》拍攝地點瑪雅灣將重新開放

緬甸

軍政府宣布以選舉舞弊與濫權起訴翁山蘇姬

巴基斯坦

Facebook表示巴基斯坦駭客在塔利班奪權過程中針對與前政府有關的阿富汗人士攻擊

阿富汗

喀布爾簽證與護照局因申辦護照人數過多設備故障暫停作業

歐盟

考慮至2025年成立5000人聯合部隊以在不依賴美國的狀況下能介入國際危機

英國

首相強生表示大英博物館是否歸還帕德嫩神殿雕像由博物館決定非由政府決定

法國

300億歐元2030法國經濟計劃中，將有19億歐元投入氫產業

德國

能源監管單位要求北溪二號天然氣管線位於瑞士的營運聯盟需在德國設立分公司以符合德國法規才能得到營運許可

俄羅斯

宣稱反衛星飛彈試射並未對國際太空站造成威脅。試射後使得國際太空站太空人為安全起見躲入太空梭

義大利

抗議中資買下無人機公司Alpi航空，並可能終止收購案

西班牙

2020/2021年度進口7773萬公斤胡椒，總值7234萬歐元，92%進口自摩洛哥

波蘭

軍警於白俄羅斯邊界向扔石頭的偷渡客發射水砲

瑞典

財長Magdalena Andersson獲更多時間爭取組成執政聯盟

保加利亞

我們繼續改變黨開始談判組成執政聯盟

亞美尼亞

與亞塞拜然發生邊界衝突，15士兵陣亡12被俘，失去2陣地，請求俄國支援

克羅埃西亞

疑歐派政黨發動反歐元公投失敗

美國

財長葉倫將美國政府達舉債上限期限延後到12月15日

加拿大

洪水造成1死2失蹤，通往溫哥華鐵路中斷

墨西哥

軍方逮捕毒梟El Mencho之妻

巴西

馬斯克與巴西通訊部長於美國德州奧斯丁會談，討論合作以太空探索衛星科技提供偏鄉學校網路，以及監測雨林防止濫伐

阿根廷

國際貨幣基金要求阿根廷提出具備政治與社會廣泛支持基礎的經濟計劃

智利

參議院否決總統彈劾案

哥倫比亞

北桑坦德省武裝販毒集團暴力衝突上升，派兵1.4萬人前往打擊

祕魯

央行規劃發展數位貨幣

厄瓜多

監獄暴動死亡人數下修為62

尼加拉瓜

美國總統拜登將所有尼國民選官員列入禁入美國黑名單

以色列

能源部長表示，原本與阿聯合作自波灣經以色列輸油到歐洲的油管計畫因對環境破壞太大考慮中止

沙烏地阿拉伯

將跟隨阿聯步調與以色列關係正常化以開啟經貿機會

阿拉伯聯合大公國

美國表示願軍售F35，但需確保阿聯軍售前後都能盡其義務

土耳其

以色列情報局莫薩德局長與土國情報局長討論以色列夫妻因拍攝土國總統艾爾段官邸遭逮捕問題

埃及

與希臘、阿聯、塞浦路斯13日於克里特島西南方海域舉行聯合海軍演習

伊朗

國會再度否決總統Ebrahim Raisi提名的教育部長人選

敘利亞

以色列自戈蘭高地發射2枚飛彈攻擊大馬士革大樓，敘利亞稱擊落1枚

黎巴嫩

伊拉克內閣16日通過送達黎巴嫩50萬噸汽油

奈及利亞

索科托州武裝匪徒攻擊造成15死

布吉納法索

民兵不斷發動攻擊，數百人民因總統Roch Kabore無理對抗民兵，抗爭要求總統下台

烏干達

伊斯蘭國於首都發動自殺炸彈攻擊3死

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