近日在捷運板南線的車廂廣告出現「國民法官2023年上路，人民參與、一切解決」等文宣，令人好奇，這裡所稱「國民法官」千萬不能帶有希特勒時代「國民法庭」的寓意。

在希特勒時代，法官宣誓效忠納粹國策，司法獨立不存在，尤其是專設「國民法庭」審判政治犯，一審終結。當時也出現「國民主權」（Volkssourktives）、「國民意志」（Volkswille）等「國民○○」新名詞。

查1983年出版《立憲、違憲、護憲》第1至42頁刊載〈從威瑪立憲、納粹主義、人民抵抗到戰後西德基本法維護憲政的一些問題〉一文，作者尤清指出，人民對於國家機關及其法律在其內心予以承認，認為其合目的且可以忍受，就是具有正當性，否則，就激起反抗。當時最著名的是以慕尼黑大學學生蘇爾（Scholl）兄妹為主的「白玫瑰」組織，他們曾公開散發傳單呼籲人民對於暴力統治進行鬪爭（按即抵抗權之行使）。

我們發現，戰後西德深深體會維護人的尊嚴及基本人權的重要性。基本法第一條第一項開宗明義地規定：「人的尊嚴不可侵犯。對其尊重與保護是一切國家權力的義務。」如此將人的尊嚴神聖不可侵犯制定在憲法，為世界上的創舉。國家是為人而存在，而非人為國家而存在，人不再成為統治者工具了！

12月25日行憲紀念日，前往大安森林公園附近參加「廢獎金、救冤案、護人權」活動，當天是酷寒下雨，發現法稅改革聯盟志工們，倡導賦稅人權，就像「抵抗權」的行使，希望台灣的生存空間變更好。思及威權統治、戒嚴文化仍未清除，25年太極門稅務冤案未了，2022年1月4日起施行憲法訴訟法新制，2023年國民法官上路，人民參與、一切解決；追求司法正義，提升人民對司法的信賴度，得以實踐嗎？引人深思。



1983年出版《立憲、違憲、護憲》指出，人民對於國家機關及其法律在其內心予以承認，認為其合目的且可以忍受，就是具有正當性，否則，就激起反抗。圖／陳逸南提供