中山大學增設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，今年正式對外招生。校長鄭英耀表示，新型冠狀病毒疫情延燒，有感於未來將面對各類新興傳染病、癌症等重大疾病，發展精準醫療迫在眉梢，精準醫學研究所將發展講求個人化醫療、結合AI人工智慧分析之醫療技術；在研發新藥方面，生技醫藥研究所著重在新一代治療藥物技術開發及轉譯研究，兩新設研究所將為中山邁向臨床醫學專業、完整醫療教育跨出新步伐。

針對嚴重特殊傳染性肺炎疫情延燒，中山生技醫藥研究所籌備主任許晉銓教授指出，新型冠狀病毒 (2019-nCov)屬於冠狀病毒家族 (Coronaviridae) 中被鑑定出的新型病毒，與SARS-CoV及MERS-CoV共列，會造成人類急性呼吸困難甚至死亡。生技醫藥研究所未來將發展新型抗體藥物及疫苗，篩選抗冠狀病毒之植物新藥，並培養生技醫藥專業研發人才，著重在新一代治療藥物技術開發及轉譯研究，對重要疾病提出新治療策略，並搭配生物醫學研究所研究病毒感染與致病機轉，尋找攔截病毒入侵或抑制病毒複製之治療策略，並建構藥物篩檢平台。

根據衛福部引用中國大陸公布數據，嚴重特殊傳染性肺炎確診患者年齡大多介於49歲左右，73%為男性。精準醫學研究所籌備主任薛佑玲教授表示，未來將研究個人基因體學與病毒感染機制之關係，釐清病人病徵之個體化差異，達到彌補防疫篩檢之漏洞。精準醫學所將培養跨領域精準醫學研發人才，引領預測、預防以及個人化醫療的生物醫學革新，包含不限於基因型、生活型態、環境及其交互作用、AI管理分析健康數據以及新一代的診斷、藥物輸送、基因治療與藥物基因體學等。

未來兩新設研究所將結合學術研究優勢，與合作醫院合聘醫學領域師資，成立共同協作的平台，同時培養具備新穎病原、癌症生物標記開發、診斷、治療策略設計，及整合基因體與真實世界數據分析能力的人才。中山大學未來將結合理工與醫學領域，積極推展創新醫療，為創建人民福祉努力。