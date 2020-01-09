前總統陳水扁9日指出，一例一休是失敗的改革，他主張回到周休二日、勞資協商。陳水扁同時強調，為了照顧勞工不能漲菸價，還要調低菸價。圖／林冠妙

前總統陳水扁今天指出，一例一休是失敗的改革，他主張回到周休二日、勞資協商。陳水扁同時強調，為了照顧勞工，不能漲菸價，要調低菸價。

陳前總統今天陪同一邊一國行動黨不分區名單排第一的陳昭姿，前往雲林縣斗六市新興宮參拜時，做了以上表示。

他要鄉親好好思考，除了國民黨、民進黨，還有很多選擇。他認為，民進黨可以拿到不少席次，不缺2個席次，而一邊一國行動黨是他精神的延續。

陳表示，一邊一國行動黨推出的十大政見、九大福利政策都與基層有關聯，包括老人津貼提高到1萬元、老人年金提高到6,000元、育兒津貼提高到1萬元、青年學貸不用利息等等政策，都是為下一代和照顧長輩。

他說，一例一休是失敗的改革，要改變回到他執政的年代，勞工周休兩天、勞資協商休息哪兩天，若喬不攏再請政府幫忙。不該像現在的一例一休管得這樣嚴苛又細瑣，讓勞資都不方便、罵聲連連。另外，本國勞工、外籍移工的工資要脫鉤，本勞工資要提高到3萬元。

陳水扁表示，他知道抽菸不好，但也不該一直提升菸稅。如果一名勞工一天抽兩包菸，但菸價不斷上漲，一天就會多出90元支出，他知道百姓的困難，所以他主張不要漲菸價更要降低菸價。他還說，民眾抽菸是興趣不是犯罪，但政府不能當作是犯罪，一直提高菸稅。