德國總理蕭茲（Olaf Scholz）星期一（2月14日）說，西方國家「做好準備與俄羅斯就歐洲安全議題認真對話」，但是也在觀察俄羅斯總統普丁是否把他隨時會侵略烏克蘭的威脅降級。

蕭茲在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Zelenskiy）會晤後，向克里姆林宮打開了一扇新的大門。同時，美國和盟國已經警告說，普丁有可能幾天內就對烏克蘭發動大規模進攻，先是用導彈襲擊和空襲，然後迅速展開地面入侵行動。

俄羅斯方面暫時還沒有就蕭茲的表態發表評論。不過，俄羅斯外長拉夫羅夫早些時候說，雖然西方拒絕接受普丁的核心要求，但說他建議普丁總統讓他繼續與美國和北約國家會談。普丁的核心要求是北約軍事聯盟排除吸收烏克蘭入盟的可能性。

一位北約官員在給美國之音（VOA）的電郵中形容當前的緊張對峙「對歐洲安全來說是一個危險時刻。發生在烏克蘭的重大衝突有可能造成大批民眾為逃避戰火而流離失所。現在仍然有時間避免這種不必要的苦難。必須付出一切努力來避免對平民所造成的這類衝擊。」

澤倫斯基星期一在對全國發表的視頻講話中說，他聽說俄羅斯有可能在星期三開始軍事行動，他宣布那一天為國家團結日。他沒有說明他是如何得到的這一信息。

白宮說，美國總統拜登星期一與英國首相強生通了話，談到了他們在北約最接近俄羅斯的東側加強其「防禦態勢」的努力。

美國將大使館業務從基輔轉移到利沃夫

與此同時，鑑於俄羅斯進攻擊基輔的威脅，美國國務卿布林肯說，美國暫時把大使館的運作轉移到靠近波蘭的烏克蘭西部城市利沃夫。

國務院發言人普萊斯說，假如俄軍入侵烏克蘭，利沃夫所提供的保護性更大一些。

他說：「我們的評估是基於我們親眼在實地看到的情形，那就是俄羅斯在烏克蘭邊界繼續無端增兵，而且沒有減緩局勢的相應證據。」

五角大樓新聞秘書科比星期一說：「即使是在過去24小時到48小時期間，普丁在與烏克蘭交界地帶和白俄羅斯增加了軍事能力。他繼續在做你預期某人如果計劃重大軍事行動時會做的那些事情。」

在莫斯科，外長拉夫羅夫對總統普丁說，雖然美國和北約拒絕停止向烏克蘭運送武器或從東歐撤軍，但他們表示願意就歐洲的導彈部署和北約在最靠近俄羅斯的國家舉行軍演的問題進行談判。拉夫羅夫說這番話時坐在一個超長的會議桌邊，遠離普丁。

普丁問道，與西方領導人繼續保持接觸是否還有意義。拉夫羅夫回答說，會談「遠未山窮水盡」，他建議繼續跟他們談下去。

拉夫羅夫說，討論「不能無休止進行下去，但是我在現階段會建議繼續並擴展」會談。

在基輔，蕭茲宣布德國向烏克蘭提供新的1.7億美元的信貸，但是他再次表示，西方做好了準備，如果俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家將對其實施「非常深遠和有效的（經濟）制裁」。

美國之音俄語組的一名記者說，來自俄羅斯的宣傳攻勢在烏克蘭東部的頓巴斯地區已經加大了。當地被親俄分離主義者所佔據。消息人士說，該地區相對平靜，烏克蘭軍隊已經一個多月來沒有人員傷亡了。但是他們說，當地居民越來越緊張，這是因為親俄羅斯媒體的當地宣傳攻勢加大了，這增加了入侵將要開始的擔心。



烏東情勢危急，德國總理宣布將向烏克蘭提供新的1.7億美元的信貸，但是他再次表示，西方做好了準備，如果俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家將對其實施「非常深遠和有效的（經濟）制裁」。示意圖／擷自公視新聞影片

俄羅斯以大量軍事裝備和13萬大軍從三面包圍了烏克蘭，北方俄軍部署在其盟友白俄羅斯境內，東方俄軍聚集在俄羅斯境內，南方則有在克里米亞沿岸的黑海海域逡巡的軍艦。俄羅斯2014年從烏克蘭手中吞併了克里米亞。

美國表示美國情報機構示意說，俄羅斯隨時都有可能入侵烏克蘭。美國還敦促在烏克蘭的美國人立即離境。一些航空公司因為擔心戰爭迫在眉睫，停止了飛往烏克蘭的班機。

蕭茲星期日對記者們說，俄羅斯陳兵烏克蘭交界地帶是「非常、非常嚴重的威脅」，而他星期一訪問基輔，星期二在莫斯科停留並會晤普丁，是為了找到「一條確保歐洲和平的道路」。

烏克蘭星期日請求俄羅斯和其他歐洲安全合作組織成員兩天內開會討論俄羅斯的軍事動向。

烏克蘭外長庫列巴在推特上說：「如果俄羅斯在談到歐安組織版圖內的安全不可分割時是認真的話，就必須落實其有關軍事透明的承諾，以減緩緊張局勢並加強所有人的安全。」

美國駐歐安組織使團對烏克蘭表示支持。美國使團在自己的訊息中說：「現在是透明的時候了。」

俄羅斯否認有任何侵略烏克蘭的計劃，但是外交會談陷入了僵局。

美國總統拜登星期日與烏克蘭總統澤倫斯基通了電話，向他保證美國致力於「烏克蘭的主權與領土完整」。

白宮在一項聲明中說，拜登「明確（向澤倫斯基）表示，針對任何俄羅斯對烏克蘭的進一步的侵略，美國將與其盟友和夥伴一道，做出迅速和果斷的回應」。

聲明還說，針對俄羅斯可能發動的侵略，拜登與澤倫斯基「一致認同繼續尋求外交與遏阻的重要性」。

假如俄軍入侵，拜登已排除美軍將與烏克蘭方面並肩作戰的可能性，但是他誓言將實施「迅速和嚴厲」的經濟制裁。

國家安全顧問沙利文對美國有線電視新聞網（CNN）的「國情」（State of the Union）節目說，美國無法預測俄羅斯是否會在本星期就入侵或等到下星期日北京冬奧會結束時再動手，但是「將有一場重大軍事行動的可能性是明顯的」。

雖然美國幾個月前就發出了俄羅斯有可能侵略烏克蘭的警告，但是蘇利文說，「過去幾天來」，莫斯科加快了增兵行動。

星期六，拜登與普丁通了一個小時的話。他警告普丁說，入侵烏克蘭將造成「大面積的人類苦難」。拜登說，美國和盟友仍然致力於外交結束危機，但是也「為其它可能情形做好了同樣的準備」。

俄羅斯說，拜登仍然未能解決莫斯科關切的主要安全問題，包括排除烏克蘭加入目前有30個成員的北約軍事聯盟的可能性。

西方盟國說，那種讓俄羅斯在北約成員國問題上擁有否決權的主張根本就是免談的議題，但是表示他們願意就其它安全議題展開談判，包括在接近俄羅斯的北約成員國部署導彈以及北約的軍事演練問題。