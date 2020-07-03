民進黨在台灣政壇發展之路，就是起於草莽，坐上廟堂，歷經抗爭，冤獄，刑求等等司法迫害，這一路雖然充滿血淚故事，始終不及共產黨的革命血腥和殺戮。

1949年，國民黨在中國的政權，被共產黨推翻，南京政府人馬被逼到台灣海峽這一端，不走的人，只能向老共投降，沒想到，70幾年的威權黨國，在台灣完全執政，穿慣了西裝皮鞋，最終被穿草鞋的民進黨打敗，說起來，國民黨兩次兵敗給草莽人物，或許因為這樣的恥辱，國民黨也開始學習穿草鞋了，這是多麼沉痛的領悟。

穿草鞋開始不習慣

自從民進黨在2016年收起草鞋，改穿皮鞋之後，台灣國會已經鮮少看到殺伐場面，如今，穿慣皮鞋的國民黨，為了抗議總統所提名的監察委員，自己放棄廟堂的質詢權利，開始學民進黨穿草鞋，小人動手不動口，第一次要模仿的竟然是「太陽花運動」，闖空門佔領立法院，沒想到上面的西裝忘了脫下來，一場草鞋的抗爭之旅，終於演成不倫不類的黑色鬧劇。

6月28日，天未亮，國民黨立委已經開始夜襲立法院，趁著夜黑風高還下著雨，自己闖入原來就是可以進去開會的地方，這應該不算闖空門，堂堂立委帶著藍波專用的大鎖鍊，連同椅子綁起來，用力堵死大門，還加上殺人武器鋼釘，布置暗器，其中有三位老立委，還用鎖鏈把自己綁起來，學習藍波，還搞自拍留紀念，可能為了下一次選立委文宣使用。

國民黨揚言這次霸佔立法院，要向大學生學習，真的不恥下問，沒有演過三天三夜，絕對不會罷休，沒想到天剛亮，民進黨的攻堅部隊就來了，民進黨找來鎖匠，開始破門而入，國民黨用棍子奮力抵抗，結果棍子被屏東的立委老蘇奪走，民進黨仗著人多破門而入，接下來，第二個戰場就是主席台，建議立法院以後訂做三個主席台，左右和中間，都可以擺一桌，隨時換地方開會，看你多會搶，這次霸佔立法院的戲碼，從三天三夜，縮小到20小時就殺青了，留下被勒緊脖子的國民黨年輕立委洪孟楷，洪孟楷在記者會上控訴民進黨立委吳秉叡企圖謀殺，本來這場戲是嚴肅的政治秀，沒想到差點演出人命，這才是意料中之事，當天下戲，國民黨立委靜靜地在國會大殿上，低頭猛吃便當，有一位民進黨立委，把這一幕拍照存證，還鋪上網，旁白：「演到太累，可能大家餓壞了 」。

第二天，洪孟楷把健身館練拳擊的照片PO上臉書，網民說；這一次是要選館長嗎？看來，練拳的時間慢了一點。

知名的館長在自己的視頻上意見調查，超過80%的網民說：國民黨在立法院演出這一齣戲，實在不好看，認為表演尚可的人不到10%，看來，國民黨學習穿草鞋，還是要再努力一點，但是，我認為任何抗爭都不會太慢，國民黨為了習慣當在野黨，應該越早學習越好。

民進黨長期以來，就主張修憲，把五權憲法修成三權分立，考監兩院一併廢除，避免酬庸和變成養老院，但是，民進黨執政後，反而變成捍衛中華民國體制的國民黨，一大堆台派團體恨的牙癢癢，而真正的國民黨，不敢大聲喊廢除兩院，卻拼命在監委人事上做文章，這樣的心態下，就算穿了幾百雙草鞋，還是無法演出一場好看的戲碼。

富人穿草鞋無法變庶民

國民黨身懷鉅款，卻天天叫窮，穿草鞋裝乞丐，這是打扮不及格的地方，「不當黨產委員」要國民黨償還766億，屬於國家的錢，國民黨不肯給，寧願讓律師賺錢打官司，還口口聲聲黨產願意歸零，國民黨或許是沒落貴族，所謂瘦死的駱駝比馬大，國民黨依舊給人「家大業大」的感覺，這也難怪被罷免的老韓，敢罵國民黨是權貴黨，如今，庶民被拆穿是權貴，就好像國民黨外表光鮮，自許已經是丐幫，其實只是障眼法，只有內行人才知道；「哪一位黨國高官還把錢藏著，不願意拿出來而已」。

如同年輕主席江啟臣所言：「為了監察院人事，肯定要沒完沒了」，說實在，這份名單真的不好看，27名被提名監委，其中有24位和民進黨關係匪淺，更不用提陳菊本身就是爭議人物，她年輕時為台灣民主奉獻，犧牲，台灣人感念在心，但是，執政高雄也惹出不少話題，這樣的人坐上監察院長大位，只能顯示：小英口袋裡面真的沒有風骨超然的人物，或者說：有風骨，不昧於世俗金錢和權勢的人物，根本不願意接受民進黨招手，如果是這樣，那麼民進黨的確要好好反省了，到底是誰違背了創黨初衷？

國民黨打算脫下西裝，穿草鞋了，真正的草鞋意義不是表演藝術，而是真正走入基層，理解為何這個世上苦人多，國民黨應該如何關心苦人，拯救苦人，這才是政治的目標。

問題是，窮人已窮，不須學習，就是窮人，但是，富人想變窮，唯一方法就是把身上的黃金拋棄，否則就算穿草鞋，不打領帶，在國會上左右衝撞，看來看去還是一個有錢政黨，這樣子，倒不如安心穿起西裝，扮演一個斯文的反對黨。