蔡政府𣎴必要考慮「蔡習會」，與亳無信用的中共政府會談不會有好結果。示意圖／擷自維基百科，民報合成

台美建交 蔡政府退縮了

9月20日外交部長吳釗燮接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，台美關係近來快速進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但是「目前不尋求建立全面外交關係」。他進一步說：「若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預。」

吳部長的話顯示，美國正在推進「台美建交」，而台灣不接受美國的好意。再者，中共武力犯台時，台灣也不期待美國的協助。這種說法很明顯的違反了台灣人民的認知，令人難以接受。

台灣人民希望很快的就與美國建交，並且希望美國在台灣駐軍，這是抵抗中共武力併台最有效的辦法。為什麼吳部長會上美國電台把話講絕了，難道台灣眞的不需要美國協防？

有必要在美國電台大聲宣揚嗎？

換個角度思考，目前美中正處於劇烈的衝突中，為了不讓台海變成美中兩國的戰場，「暫時不與美國建交」，這種策略大家都可以了解與支持。但是「有必要在美國的公共電台大聲宣揚嗎？」。為了保護台灣的安全，數十年來美國台僑、美國的政要、以及民間團體花費多少心血。吳部長的言語可能引起誤會，打擊士氣。

我們知道吳部長的語言絕不是他個人的意見，一定是代表蔡政府的政策。為什麼蔡政府會做這種蠢事？一位教授級的名嘴給了答案。他在電視節目上説：「美國要與台灣建交的訊息，讓中共很緊張。於是習近平傳話給蔡政府表示，最近的軍機繞台只是安撫中共內部鷹派的作為，不是眞正要動武，並且表示希望能與蔡政府互動」。他進一步解釋，吳部長的話是「回應習的善意」。這位名嘴還很有自信地預言，美國大選過後，「兩岸將恢復接觸」。

這位名嘴的聲譽很好，他的話可信度很高。我們要質疑的是，中共經過秘密管道傳話，也看不到對台灣做出有意義的讓步，為什麼蔡政府要退一大步，並且大肆宣揚？最令人感到不安的是，他所說的，「美國大選過後，兩岸將恢復接觸」。

兩岸將恢復接觸

從「兩岸將恢復接觸」使人聯想到2005年在陳水扁總統第二任初期所發生的一連串事件，從令人意外的「扁宋會」以及其後宋楚瑜的「搭橋之旅」，這是精心設計一齣戲，目的就是要宋楚瑜促成「扁胡會」。但是卻被連戰的「破冰之旅」搶先登陸，不但搶走了光環，也開啟了國民黨人争先恐後地向中共輸誠，如今已經成了中共的同路人。扁政府成為大輸家，不但「扁胡會」未能成局，並且促成綠營內部的分裂，從此走入衰敗的路程。

讓我們看不久前的一段報導，1月20日總統蔡英文接受電視訪問時，談到有關「蔡習會」的問題表示：「只要有助於兩岸的和平穩定，這有幾個原則比如說，和平、對等、民主、對話。這八個字，確實就是他們希望在這個基礎之上，來促成兩岸的互動。而任何型態的互動，我們都可以來考慮」。

希望蔡政府𣎴必要考慮「蔡習會」

我們希望蔡政府𣎴必要考慮「蔡習會」，與亳無信用的中共政府會談是不會有好結果，上述扁政府失敗的例子就是「前車之鑒」。要學李登輝總統，努力建設台灣，增強台灣的國力。再者，蔣經國一生都在與中共爭鬥 ，對中共最了解，會制定「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，一定有他的道理。

近二、三年來，自由世界逐漸看出中共政權邪惡的本質。目前，在美國的帶領下，聯合全球自由民主國家，完成對中共政權的包圍圈，使中共政權陷入內外交困。習近平正極力尋求突破，一定會再度變臉，對台灣採取笑臉攻勢。習近平會拋出什麼樣的誘餌，來吸引台灣政府與台灣人民，值得大家一起關注與警惕。



台灣人民希望很快的就與美國建交，並且希望美國在台灣駐軍，這是抵抗中共武力併台最有效的辦法。為什麼吳部長會上美國電台把話講絕了，難道台灣眞的不需要美國協防？圖為2020.10.2台美日GCTF視訊工作坊。圖／擷自外交部臉書