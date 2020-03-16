2003年台灣面臨Sars病毒侵襲時，在美國台美人非常關心故鄉， 由大洛杉磯台灣會館發動，大家到處張羅買N95口罩， 由陳文石代表送15萬個N95口罩到台灣，由民進黨主席蘇貞昌接受。圖／陳惠卿

燃 點 陳文石77作品展

展期 2020年3月21日（六）〜3月31日（二）

茶會 2020年3月21日（六）下午3〜5時

地點 福華沙龍 台北市仁愛路三段160號（福華飯店２樓）

開放時間 11:30AM〜9:30PM

1978我來到美國， 深深地體會到前美國總統亞當斯的名言「必須有第一代政治軍事的努力，而後有第二代數學、商業、哲學、歷史，才能有第三代從事繪畫、音樂、詩歌等。」美國的藝術饗宴，社會自由民主，也是經過了先民的政治軍事的改革，才能有經濟、文化藝術活動的發展。也就是故鄉沒有從事政治改變，身為藝術工作者就不可能有藝術創新的環境。因此我積極參與海外台灣人民主運動，並向美國政要主流宣傳台灣。

2003年故鄉面臨SARS病毒侵襲時，在美國台美人非常關心故鄉， 由大洛杉磯台灣會館發動，大家到處張羅買N95口罩， 由我代表送15萬個N95口罩到台灣，由民進黨蘇貞昌主席接受。

2008年任洛杉磯台灣會館董事長任內，籌辦「台灣文化節」在洛杉磯的車站前廣場，2天有10萬主流人仕參加盛會，各大媒體爭相採訪報導，有效的為台灣發聲。

為了鼓舞人心士氣在洛杉磯與李木通博士、吳澧培資政等幾位朋友共同創辨《美洲台灣日報》，15年來付出了超過新台幣一億元。

這次的畫展活動是我個人77歲月的痕跡的藝術創作與生活的回顧，我從小立志當畫家，在台灣就讀復興美工、師大美術系。來到美國繼續學習，先後進入UCLA、Pasadena Art Center、Pomona University進修，South Pacific University 碩士。也曾擔任FAPA中央委員、民進黨美西黨部主委、大洛杉磯台灣會館董事長、僑務委員、全僑和平民主世界總盟理事長等職，同時積極參與美國主流政要的交流，共同為孤立的台灣發聲。

歡迎喜愛藝術的朋友前往福華沙龍欣賞展出的作品。