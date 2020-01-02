反滲透法在確保選舉、公投及遊說、遊行，不被敵人運用勢力干擾、破壞。敵人拼命要反對，國內政治人物也反對，恰好引蛇出洞，看誰是敵人的同夥，選民會笨到選這種黨，這種人嗎？圖／取自國民黨立院黨團臉書

反滲透法於2019年12月31日通過，國民黨口口聲聲捍衛中華民國，造勢場合拿著國旗，卻反對捍衛中華民國主權的反滲透法，真是奇怪。2020年下架國民黨將是台灣最大黨，因為他們沒有跟台灣的土地及人民結合，不被下架才怪。讓我們用Q and A的方式來看反滲透法吧：

Q全世界已經有哪些國家有反滲透法？

A美國、英國、德國及加拿大。反對敵國滲透，可說世界民主國家潮流，何來反對之理？

Q國民黨立委抗議說，反滲透法侵犯人權及言論自由，是綠色恐怖有道理嗎？

A反滲透法的對象，直白講是反對中共以金錢或其他手段干擾、破壞、影響選舉、公投、遊行及遊說，與言論自由、人權無關，且違反者需經檢察官偵查，法官審判，與何種顏色的恐怖無關。他們講不出反對的理由，只好亂扯。

Q制定反滲透法的目的為何？

A防止敵人滲透、干預，確保國家及社會安全，確保中華民國主權及自由民主憲政秩序。

反滲透法是一面照妖鏡

Q何謂境外敵對勢力？

A與我國交戰或武力對峙的國家，或以非和平手段危害我國主權的國家、組織或團體，例如中國或共產黨。

Q接受、受託或受資助滲透來源的捐助政治獻金如何處罰？

A處5年以下有期徒刑，得併科1,000萬元台幣的罰金。

Q接受、受託或受資助滲透政府、機構或組織，而從事總統或一般公職選舉的演講、造勢、遊行、印發傳單或募款活動等如何處罰？

A跟前面相同。如果是恐嚇公衆或以強暴脅迫妨害合法集會遊行，或妨害選舉、誹謗候選人、賄選、暴力選舉、妨害投票秩序或妨害公投等得加重至2分之1。

Q接受、受託或受資助滲透的政府等，而從事遊說行為，如何處罰？

A就國防、外交、大陸事務及國家安全或國家機密進行遊說，處3年以下罰金得併科500萬元以下罰金。

反滲透法在確保選舉、公投及遊說、遊行，不被敵人運用勢力干擾、破壞，敵人的處罰與被利用者相同，不是不罰。敵人拼命要反對，國內的政黨或政治人物也反對，恰好引蛇出洞，看誰是敵人的同夥，選民會笨到選這種黨，這種人嗎？下架他們正是時候，台灣不缺這種，養老鼠咬布袋的敵人，也不必用納稅錢養這種妖魔鬼怪。這部照妖鏡的反滲透法，讓選民更清楚，誰是妖，誰是魔。