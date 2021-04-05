時力指出，至今五年反空污遊行的隊伍裡，時力總是不會缺席，持續跟反空污的民意站在一起。首次在兒童節舉辦的高雄反空污抗暖化遊行，黨主席暨立法委員陳椒華、高雄市議員林于凱以及高雄黨部、台南黨部、屏東黨部及嘉義辦公室同仁和志工所組成的「時代力量反空污大隊」，是最堅實的支持力量，與人民一起為呼吸乾淨空氣權利而走。

高雄反空污遊行4月4日登場共有20多個環團、民團與數百近千位民眾一起上街頭！高市長陳其邁也到場並宣示減煤、均衡等5大能源轉型原則，強調將不准燃煤機組設置並加速燃煤機組除役，北中南各區域電力應自給自足。遊行後，前為南部反空污大聯盟召集人、現為時代力量黨主席的立委陳椒華強調以下五點要求：

1️要求高雄市政府應於臭氧濃度大於70ppb時，減少學生體育課或戶外活動；臭氧濃度達到85ppb時則應全面停止體育課及戶外活動，並發出通知簡訊。

2️將現在燃煤的汽電共生改為燃天然氣，降低重油、重煤的污染。

3️現在是缺水季節，請高雄市政府能針對用水大戶並且是高污染廠商進行全面盤點。

4️應加速改裝智慧型電表，在用電高峰期時可設置彈性電價來管控用電需求。

5️加強臨海、林園等工業區石化管線總體檢，以確保不會因為漏氣等問題引發爆炸、大火等工安事故。

時代力量年年參與高雄反空污遊行，強調為兒童健康 加速減煤減排降空污，刻不容緩！時力指出，至今五年反空污遊行的隊伍裡，時力總是不會缺席，持續跟反空污的民意站在一起。首次在兒童節舉辦的高雄反空污抗暖化遊行，黨主席暨立法委員陳椒華、高雄市議員林于凱以及高雄黨部、台南黨部、屏東黨部及嘉義辦公室所組成的「時代力量反空污大隊」，是最堅實的支持力量，與人民一起為呼吸乾淨空氣權利而走。

時代力量黨主席陳椒華原本即為南部反空污大聯盟的召集人，號召舉辦數年的高雄反空污遊行，這次是首度以黨主席的身分率隊參加，下午一點前就在高雄四維行政中心前跟參與反空污遊行的團體及民眾一起集結，並舉著「時代力量反空污大隊」的橫幅與各種標語，走在遊行隊伍之中，表達時代力量對減煤、反空污、淨零碳排、反核等訴求的支持，同時也呼籲高雄市政府應以人民健康為優先考量，要求大污染源加速減排，並加強空品惡化的緊急應變，以減輕空污對南部空品及人民健康的影響。

陳椒華指出，時代力量從2015年起，持續參與在台北、台中、彰化、雲林、高雄舉辦的多場反空污遊行，一直跟倡議減煤降空污和訴求健康空氣的民意站在一起，要求中央和地方政府採取各種行政管制措施，加速減煤減碳，改善中南部困擾已久的空污問題。

時代力量高雄市議員林于凱表示，這次是參與空污大遊行的第五年，而空污減量牽涉到專業的電力業及工業製程改善，很難切入技術面的改善情況，不過這兩年持續跟業界人士互動，有更深入理解其中一些眉角。遊行過後會持續監督，並提出要務實面對的問題包括：大社工業區降編轉型、高雄港的空污改善、降低洩漏之有機揮發氣體、增加空污季室內運動空間。林于凱並以「給高雄兒童，不會過敏的好空氣」，強調為了我們的下一代，空污的改善，真的勢在必行！