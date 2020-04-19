外界質疑國防部隱匿海軍敦睦艦隊疫情，國防部今（19）日強調，確診者當初只是「自述頭痛」，沒有其他症狀，因航程顛簸，頭痛不算少見，醫官判斷是一般性頭痛，只能尊重醫療專業。（圖為敦睦遠航支隊返國）／總統府（資料照）

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布，國內新增22例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，全船累計24人確診，外界質疑在航程期間即出現症狀，海軍是否隱匿疫情？國防部今天強調，確診者當初只是「自述頭痛」，沒有其他症狀，因航程顛簸，頭痛不算少見，醫官判斷是一般性頭痛，只能尊重醫療專業。

海軍敦睦艦隊由3艘軍艦組成，包括磐石補給艦、岳飛艦及康定巡防艦，官兵學生合計700多人，3名官兵今年2月21日登艦，3月12至15日至停靠帛琉4天，4月15日返台下船，3名確診者在海上已出現症狀，下船後自行就醫。

指揮中心昨天公布3名確診案例，包括2名政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1名為敦睦支隊艦上士官，今天更再增21人確診，累計已有24人確診。

指揮中心今天召開記者會，媒體詢問，國防部昨天表示，郭陸艦隊啟航前有問過外交部，指帛琉沒有確診案例，所以前往帛琉，但在當時全國都無法出境狀況下，是否有徵詢指揮中心相關意見？國防部是否隱匿疫情？指揮中心是否知情？

國防部發言人史順文回應，「敦睦」是一個非常嚴謹計畫的過程，至於當初決定這個案子時，已考量到防疫平衡下，把原本要停留國家縮短，也把航程時間縮短，都是經過完整評估的過程。

針對有沒有隱匿的問題？史順文表示，案396在船上所提出的是頭痛，因航程顛簸，這樣的情形不算少見，所以醫官判斷是一般性頭痛，只能尊重醫療專業，而案397、398都沒有向醫官提出醫療需求，也沒反映身體狀況。

國防部副部長張哲平則說，4月9日至14日靠港後，按規定經過所有流程檢查後，確實沒有發現有發燒，按照指揮中心頒布的作業流程和檢驗的重點，確實沒有問題，至於4月13日官兵身體不適（案396），他只是單純的頭痛，然後找醫生就診，醫生當時量測體溫是36.6度，同時他只自述頭痛，沒有其他的症狀這有關專業，後續將完全配合指揮中心調查，找出真正的問題所在。

國防部昨天指出，成員在帛琉行都有戴口罩，但駐帛琉大使周民淦3月中在臉書上傳照片及影片，國軍們在表演時都未戴口罩，海軍司令部副司令梅家樹今天在記者會上說明，昨天沒有說清楚，會後核對資料，因帛琉沒有確診案例，相關的官士拜會及敦睦艦隊官兵從事戶外體育及表演活動時，確實就如媒體展示的照片一樣沒有戴口罩，但後續人員休假都有照規定全程戴口罩。