羅馬教廷官員表示，梵蒂岡下個月將與北京續簽一項協議，該協議規定主教的任命和中國教會的地位。

這個協議的大部分內容屬於保密等級，引起教會中某些人士的不安。批評人士認為，梵蒂岡續簽此項協議無異會招致外界的批評，因其對中國侵犯人權的行為視而不見，甚至向中國共產黨政府叩頭。

該協議簽署時可能會引起爭議的一點是，它對羅馬天主教在中國的運作條件做了規定。將在今年9月到期的2018年的協議全文至今沒有公佈。

梵蒂岡一位官員告訴美國之音：「該協議對中國的教徒有益，它有助於我們保護他們。」他說，該協議之所以非常重要，在於其確保中國天主教徒受到法律保護。作為2018年協議的一部分，雖然教宗方濟各不曾批准，仍然正式承認了由中國政府任命的八位主教。

然而教會內部對該協議的批評卻越來越多。頗具影響力的美國在線天主教報紙Crux的編輯約翰·艾倫（John Allen）表示：「方濟各正面臨越來越大的壓力，外界要求他必須回應中國對人權的各種侵犯，其中包括對於宗教自由的緊縮。」艾倫週日在專欄中表示，「作為弱者和被壓迫者的冠軍，教宗方濟各只要一面對中國，便會罕見地收起他的拳頭。」

由於在各議題上，教宗方濟各並沒有如預期地正面面對中國政府，而是抱持較為保守態度，因而受到教會中批評人士的抨擊。他對維吾爾人的命運保持沉默。自2015年以來，已經有超過100萬維吾爾人遭到拘留，維權人士認為這是強行消滅維吾爾人活動的一部分。

總部位於英國的非政府人權組織香港監察（Hong Kong Watch）聯合創始人羅傑斯（Benedict Rogers）指出：「幾乎每個星期天，當方濟各主持三鐘經祈禱儀式時，總會正確地提到世界上某個地方的不公正現象。」羅傑斯上週在外交政策雜誌上寫道：「然而，有一個國家，且就只有這個國家，總會在方濟各的禱告和談話中缺席，那就是中國，這點值得注意」。

方濟各的批評者說，該協議是羅馬教廷為與北京建立全面外交關係而進行的長期努力的一部分，但梵蒂岡外交官犯了一個錯誤，那就是寄希望於續簽的協議能讓他們對北京施加影響力。

而梵蒂岡2018年協議的支持者則認為，教會有責任保護中國1300萬天主教徒。他們認為，透過加強羅馬教廷與北京之間的聯繫，梵蒂岡可以在幕後施加影響。一位不願透露姓名的梵蒂岡外交官表示，「不是所有成就都是通過大喊大叫來完成的。」

這種觀點並未使中國地下天主教會的一些成員滿意，該教會不齒於與政府批准的愛國天主教會結盟。他們認為梵蒂岡正在出賣他們。當該協議於2018年簽署時，香港榮休大主教陳日君（Joseph Zen）指責梵蒂岡背叛信徒，並「出賣了中國的天主教會」。