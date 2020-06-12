美國參議院軍事委員會以25比2票的絕對多數通過總額7400億美元的2021年度國防授權法案（NDAA），內容主要針對中國的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）基金，先在2021年注入14億美元的啟動資金，再在2022年注入55億美元的資金，加強美軍在亞太地區的戰略競爭。。圖／公有領域，取自維基共享資源

美國參議院軍事委員會表示，委員會6 月10日，以25比2票的絕對多數通過總額7400億美元的2021年度國防授權法案（NDAA）。法案授權美國國防部明年的編列預算為6360億4000萬美元，將海外緊急作戰（Overseas Contingency Operations）資金列為690億美元，將美國能源部管理的國家安全計劃列為259億9000萬美元。

法案授權成立主要針對中國的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）基金，先在2021年注入14億美元的啟動資金，再在2022年注入55億美元的資金，加強美軍在亞太地區的戰略競爭。

法案並授權劃撥91億美元，為美軍購買95架F-35戰鬥機（比政府要求的多出14架），授權劃撥213億美元（比政府要求的多出14億美元）為美國海軍建造7艘新型戰鬥艦艇。法案並為美國軍人加薪3%。

法案同時要求美國政府就使用中國華為公司的技術可能對美國構成的威脅提供調查報告，加強美國的供應鏈建設，授權劃撥4400萬美元用以研製全球大流行疾病的疫苗和生物技術研究。法案修正案同時要求美國國防部禁止動用美國軍隊對付美國的和平抗議活動。

參議院軍事委員會主席英霍夫（Jim Inhofe）就法案過關發表聲明說，「今年是委員會連續第60年履行憲法職責，再度以壓倒性的支持度推動國防授權法案」，「今年的國防授權法案為落實國家防務戰略、重振可信的軍事威懾並最終獲得持久和平而制定了決定性的行動方案。這不光是為了我們，也是為了我們的孩子和他們的下一代」。

參院軍事委員會通過的2021年度國防授權法案必須與眾議院提出的版本進行整合，才能在國會過關，最後送交川普總統簽字。